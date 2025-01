PGA Tour: F. Molinari e Manassero al Farmers Insurance Open

Francesco Molinari e Matteo Manassero tornano subito in campo a San Diego, in California, per prendere parte al Farmers Insurance Open (22-25 gennaio), evento del PGA Tour che avrà quale teatro i due campi del Torrey Pines Golf Course (South Course e North Course).

Difende il titolo Matthieu Pavon, primo francese a imporsi sul circuito dalla seconda guerra mondiale, ma calamitano l’attenzione alla vigilia, in un contesto che comprende 17 tra i primi 50 giocatori del World Ranking, i due che sono tra i top ten: il giapponese Hideki Matsuyama (n. 4), recente vincitore del The Sentry, e lo svedese Ludvig Aberg (n. 6), un titolo e tra i protagonisti del vittorioso Team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma.

Nel field, comunque, vi sono tanti altri concorrenti in grado di contribuire allo spettacolo, come gli statunitensi Max Homa, a segno nel 2023, Sahith Theegala, Tony Finau, Harris English, Will Zalatoris, Akshay Bhatia, Kurt Kitayama e Justin Lower, terzo la scorsa settimana nel The American Express così come l’australiano Jason Day, altro past winner (2015, 2018).

E ancora gli inglesi Matt Wallace e Danny Willett, il filippino Rico Hoey e quattro atleti che, come Manassero, hanno conquistato una delle dieci “carte’ per il circuito riservate ai primi non altrimenti esenti nella Race To Dubai (ordine di merito) del DP World Tour 2024: il sudafricano Thriston Lawrence, lo svedese Jesper Svensson, il transalpino Antoine Rozner e il nipponico Rikuya Hoshino.

Tra i presenti anche Taylor Moore, che ha concluso il The American Express senza bogey, ma anche senza vincerlo (7°), e i dilettanti Luke Clanton e Jackson Koivun, numeri uno e due della classifica mondiale amateur.

Manassero proverà ad alzare i ritmi dopo il 43° posto ottenuto a La Quinta, alla prima gara con “carta”, ma alla 39ª complessiva comprese quelle comuni a tutti i tour, mentre Molinari dovrà riscattare il taglio subito nel torneo con l’insolita formula pro-am. Il montepremi è di 9.300.000 dollari con prima moneta di 1.674.000 dollari.

La storia del Farmers Insurance Open

L’evento nato nel 1952 come San Diego Open e giunto alla 73ª edizione, ha cambiato nome più volte fino al 13° attuale.

La manifestazione porta la firma indelebile di Tiger Woods che lo vinto per ben sette volte tra il 1999 e il 2013, con una quaterna consecutiva dal 2005 al 2008.

Nella graduatoria dei plurivincitori lo seguono con tre titoli Phil Mickelson e con due Tommy Bolt, Arnold Palmer, J.C. Snead, Tom Watson, Steve Pate e Brandt Snedeker, oltre a Day. Un solo atleta si è imposto da dilettante, Gene Littler (1954). Insieme ai past winner già citati saranno al via anche Luke List (2022), l’inglese Justin Rose (2019) e lo stesso Snedeker (2012, 2016).

Il torneo in diretta su Discovery Plus e su Eurosport 2 – Il Farmers Insurance Open sarà teletrasmesso in diretta su Discovery Plus e su Eurosport 2 con collegamenti ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: mercoledì 22 gennaio e giovedì 23, dalle ore 21 alle ore 1; venerdì 24, dalle ore 21 alle ore 2; sabato 25, dalle ore 20 alle ore 2.