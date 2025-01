La terza volta è quella buona, per i Giaguari Torino che, dopo aver perso le finali 2019 e 2023, riescono finalmente a mettere le mani sul titolo nazionale Under 18 dopo una partita dominata soprattutto nel secondo tempo contro i Duchi Ferrara.

Giaguari e Duchi sono scesi in campo entrambi contratti, quasi frenati nei propri giochi d’attacco ad inizio partita, quando la tensione e l’importanza della posta hanno fatto sì che nessuna delle due squadre riuscisse ad esprimersi secondo le proprie potenzialità.

Dopo un paio di drive infruttuosi, sono però i Giaguari a colpire per primi. Dopo aver fermato un promettente drive dei Duchi a due passi dalla propria end zone, una splendida cavalcata di Anthony Choupo fino alle 12 yard avversarie fa da prologo alla segnatura dello stesso Choupo che, due azioni dopo, varca la goal line dalle cinque con una bella corsa. La trasformazione di Gabriele Fozzato porta i Giaguari avanti 7-0.

I Duchi non riescono a reagire e subiscono un secondo touchdown ad opera di Riccardo Brancaleoni. La segnature viene, però, vanificata da un fallo dell’attacco torinese, che non riesce a ripetersi e deve cedere palla agli avversari proprio in chiusura del primo quarto.

Scampato il pericolo, i Duchi imbastiscono un bel drive che il quarterback Tomaselli completa con una bomba da 41 yard per Zanella. La trasformazione da 2 di Bencivenga porta in vantaggio i Duchi 8-7, ed i Giaguari sembrano accusare il colpo.

Un quarto down giocato a metà campo e non convertito restituisce palla a Ferrara in posizione allettante, ma la difesa giallonera inizia a salire di livello e ferma qualsiasi tentativo degli estensi di mettere altri punti in cascina.

È invece l’attacco di Torino ad organizzare un two-minute drill praticamente perfetto. Con meno di due minuti e senza time out, Brancaleoni guida con sicurezza il proprio attacco in red zone e, dopo un primo tentativo di corsa fermato sulle 2 yard, riesce finalmente a sfondare per entrare in end zone e segnare i 6 punti (più uno della trasformazione di Fozzato), che riportano i Giaguari avanti nel punteggio proprio nell’ultima azione del primo tempo.

I Giaguari non si guarderanno più indietro. Rientrano in campo con una determinazione tale che mettono a segno un touchdown con corsa di Giosuè Papeo per poi intercettare, con Edoardo Piacentini Piacentini, il quarterback avversario e ridare la palla al proprio attacco, che però non sfrutta l’occasione.

Ci pensa, allora, Cristian Bezer, che alla prima azione dopo il punt, intercetta il quarterback avversario e si invola intoccato in touchdown per l’uno-due che mette definitivamente al tappeto Ferrara.

I Duchi sono in grossa difficoltà, e dopo aver restituito la palla ai Giaguari con un punt, non riescono a fermare la perentoria azione di Brancaleoni, che si incarica di segnare personalmente il touchdown del 34-8 con una corsa di 41 yard.

A peggiorare le cose per i Duchi ci pensa un punt eseguito dall’interno della propria end zone, bloccato da Andrea Liffredo. Purtroppo Giovanbattista Silletta non riusciva a recuperare il pallone prima che usisse dalla end zone, ed i Giaguari guadagnavano due punti per una safety.

Il terzo quarto terribile per i Giaguari non era ancora finito, però. C’era ancora il tempo per un ultimo drive a segno, con Riccardo Brancaleoni che imbeccava Tommaso Bono in end zone, portando lo score sul 43-8.

Con questo punteggio la partita non aveva più molto da dire, sebbene ci fosse ancora un intero quarto quarto da giocare. Coach Pizzimento dava largo spazio ai backup, senza per questo concedere altri punti agli avversari, e controllavano gioco ed orologio facendo arrivare la fine dell’incontro ed il momento della gloria.

La vittoria dei Giaguari non è mai stata in discussione, nemmeno nel primo tempo quando la partita era equilibrata ma i Giaguari sembravano comunque in controllo ella situazione. La fase decisiva è stata certamente al rientro in campo dopo l’intervallo, quando i Giaguari hanno messo a segno 29 punti senza subirne alcuno ma, soprattutto, mostrando una determinazione ed un dominio totalmente incontrastato.

A coronamento della serata, il premio MVP come miglior giocatore dell’incontro è stato assegnato al quarterback Riccardo Brancaleoni dopo l’ennesima partita giocata sopra le righe da questo ragazzo appena salito dalla Under 15 quest’anno.