Sconfitta all’Albonico nella settima giornata del campionato di Serie A Élite per l’Iveco CUS Torino Rugby femminile dei coach Alberto Carbone, Roberto Modonutto, Gianmarco Perrone e Lorenzo Tucconi per 12-51 contro il Rugby Colorno. Player of the match Alissa Ranuccini.

È stata una partita difficile contro una squadra tatticamente e fisicamente molto ben preparata. Le cussine hanno comunque giocato un buon match senza mai arrendersi come dichiara coach Modonutto a fine gara: “sicuramente Colorno è ad un altro livello rispetto a noi e sarà una delle contendenti al titolo. Abbiamo iniziato ad allenare questo gruppo ad agosto prefissandoci degli obiettivi, ci vuole del tempo per poterli raggiungere. Siamo molto soddisfatti di quello che ci siamo posti ad inizio anno e del percorso che stiamo facendo, il gruppo è sicuramente cresciuto molto. Oggi abbiamo giocato con la concentrazione e l’attitudine giusta, abbiamo provato a giocare in attacco. Loro nettamente superiori soprattutto a livello fisico, ma non è una giustificazione. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo perché potremmo toglierci diverse soddisfazioni”.

Prossimo appuntamento nuovamente in casa. Domenica 19 gennaio le universitarie saranno impegnate all’Albonico, kick off fissato alle 14.30.

Torino, Campo Angelo Albonico, domenica 12 gennaio 2025 ore 14,30

Serie A Elite Femminile – VII giornata

Iveco CUS Torino Rugby v Rugby Colorno 12-51 (7-25)

Marcatori: p.t. 2’ m. Mannini nt. (0-5); 6’ m. Rolfi nt. (0-10); 15’ m. Rolfi nt. (0-15); 23’ Toeschi tr. Sacchi (7-15); 35’ m. Antonazzo nt. (7-20); 39’ m. Rolfi nt. (7-25); s.t. 41’ m. Francillo tr. Buso (7-32); 46’ m. Franco tr. Buso (7-39); 55’ m. Dosi tr. Buso (7-46); 70’ De Robertis nt. (12-46); 73’ m. Mannini nt. (12-51)

Iveco CUS Torino Rugby: Pantaleoni (67’ Di Luca); Morchio, Sacchi, Luoni (57’ Pecci), Bruno (65’ Donà); Gronda (Cap), Toeschi; De Robertis, Comazzi, Parodi (4’ Barreto); Zoboli (60’ Cagnotto), Ponzio; Zini (60’ Reverso), Hu, Repetto (27’ Salvatore)

All. Alberto Carbone

Rugby Colorno: Serio; Rolfi, Catellani, Mannini, Bonaldo (70’ Francolini), Capurro (Cap); Buso (57’ Rosini), Antonazzo (57’ Locatelli), Ranuccini, Jelic (50’ Prosperococco), Fedrighi, Andreoli (42’ Franco), Carnevali (42’ Dosi), Cheli (42’ Tedeschi), Francillo (42’ Cuoghi)

All. Michele Mordacci

Arb: Naima Annoni (MI)

AA1: Edoardo Sibona (TO) AA2: Valerio Ciaiolo (TO)

Cartellini:

Calciatori: Sacchi (1/2) Buso (3/7) Francolini (0/1)

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa

Punti Conquistati in classifica: IVECO CUS Torino 0 – Colorno 5

Player of the Match: Alissa Ranuccini (Colorno)