Quando si parla del settore dell’automotive non si fa riferimento solamente alle classiche automobili, ma anche ai veicoli commerciali. Esistono diverse tipologie di veicoli commerciali, che possono rispondere a esigenze molto diverse tra loro. Si tratta a tutti gli effetti di una categoria che vede nella versatilità il suo principale pregio. Non potrebbe essere altrimenti, visto che molti di questi mezzi vengono progettati tenendo a mente le necessità di chi desidera un veicolo da usare durante il proprio lavoro.

Cosa c’è da sapere sui veicoli commerciali? Qual è il futuro di questa categoria? In questo articolo abbiamo raccolto tante informazioni che potrebbero darvi un diverso punto di vista su questi mezzi di trasporto.

Cosa sono

Vista la grande varietà, di questo segmento di veicoli non è facile dare una definizione univoca. Parlando di veicoli commerciali si può dire che sono mezzi usati principalmente per il trasporto di merci, o per attività che in qualche modo sono legate al mondo del lavoro, compresa la fornitura di servizi. In sintesi, abbiamo a che fare con dei mezzi che rispondono alle esigenze di professionisti e imprese, e non ci si limita a utilizzarli per il trasporto privato.

Esistono diverse tipologie di veicoli commerciali, a partire dai classici furgoni, che sono probabilmente il simbolo di questa categoria. Anche i pick-up sono considerati veicoli commerciali, e lo stesso vale anche per quei mezzi che hanno 7 posti e possono essere usati per il trasporto di persone (molto diffusi nel settore alberghiero, ad esempio).

A cosa servono

Ognuno dovrebbe acquistare un determinato veicolo commerciale a seconda dell’uso che vorrà farne. Abbiamo già detto all’inizio di questo articolo che sono mezzi progettati per essere molto versatili.

Ad esempio, i classici furgoni sono utilizzati soprattutto per il trasporto di merci; c’è chi li usa per consegnare dei prodotti, ad esempio, così come esistono professionisti che trasportano oggetti da un punto a un altro. C’è anche chi usa questi veicoli per avere a disposizione tutti gli attrezzi necessari per la propria attività lavorativa, come idraulici, elettricisti e altri professionisti con lavori simili a questi. Di solito in questi casi si ha bisogno di furgoni più piccoli, mentre chi trasporta delle merci cerca mezzi con vani di carico più voluminosi.

Se invece si hanno diverse necessità, come ad esempio il bisogno di portare più persone da una parte all’altra, si può optare per quei veicoli commerciali che sono allestiti per avere fino a 7-9 posti.

Il futuro è elettrico

Per coloro che oggi stanno pensando di acquistare un nuovo furgone c’è la possibilità di comprare un innovativo e moderno modello con motore elettrico. Gli attuali furgoni Full Electric rappresentano il futuro di questa categoria, con motori davvero performanti e tanta autonomia. Sono dotati di guida a zero emissioni, visto che non hanno bisogno di benzina o altri carburanti per funzionare, ma solamente di energia elettrica. Per questo possiamo parlare di veicoli “green”.

I motori elettrici inoltre consentono di risparmiare molto, grazie alla loro maggiore efficienza, un aspetto che per un libero professionista o per una azienda non può essere sottovalutato.