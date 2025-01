Reale Mutua Basket Torino è entusiasta di lanciare ufficialmente il Progetto Scuole “A Canestro In Salute”, un’iniziativa resa possibile grazie al prezioso supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Questo progetto è stato realizzato con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano tra i giovani, attraverso l’attività fisica e l’educazione alimentare, ma rappresenta anche un’occasione unica per avvicinare le nuove generazioni al mondo della pallacanestro e alla squadra gialloblù.

A partire dal prossimo lunedì 13 gennaio, i giocatori della prima squadra della Reale Mutua Basket Torino, insieme alla nutrizionista Dr.ssa Micol Purrotti, faranno tappa nelle varie scuole del territorio per discutere l’importanza di una dieta equilibrata e dell’attività fisica.

Oltre agli aspetti educativi legati al progetto, ogni incontro offrirà agli studenti l’opportunità di interagire direttamente con gli atleti, giocando insieme a loro nelle palestre scolastiche e partecipando a sessioni di foto ricordo e autografi, per conoscere più da vicino i protagonisti del basket gialloblù.

Sempre con l’obiettivo di consolidare il legame tra Basket Torino e le scuole, in ogni tappa del progetto sarà attivato un punto ticketing dedicato, dando la possibilità a studenti e personale docente di acquistare, direttamente a scuola durante l’incontro, i biglietti in promozione speciale per le partite casalinghe di campionato. Questa iniziativa vuole trasformare il Pala “Gianni Asti” in un luogo di aggregazione e divertimento per i giovani, avvicinandoli sempre di più alla squadra della città.

Giorgio Bottaro, direttore generale di Reale Mutua Basket Torino:

“Siamo orgogliosi di poter avvicinare i giovani al nostro sport e ai valori che esso rappresenta. Vogliamo creare un legame forte tra i ragazzi della nostra città e il mondo della pallacanestro, rendendo la nostra casa un vero e proprio punto di riferimento per le nuove generazioni. Lavoriamo con passione per realizzare iniziative come questa affinché i giovani torinesi si sentano parte della famiglia gialloblù.”

Di seguito, il calendario delle tappe confermate del progetto “A Canestro In Salute”

(Ulteriori appuntamenti con altre scuole verranno formalizzati prossimamente)

13 gennaio: Liceo “Albert Einstein” Torino

20 gennaio: IIS “8 Marzo” – Settimo Torinese

27 gennaio: Scuola Salesiana Valsalice Torino

10 febbraio: Scuola Internazionale Vittoria Torino

24 febbraio: Istituto Comprensivo “C.Alvaro – P.Gobetti” Torino

31 marzo: Scuola Secondaria di 1° grado “Enrico Fermi” Torino

28 aprile: Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” Torino

Ufficio Stampa Basket Torino