Torino, 18 ottobre 2024 – Ultimo giorno d’un edizione da record per l’International Astronautical Congress 2024 (IAC) che si sta svolgendo a Milano. Regione Piemonte e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte sono stati presenti con uno spazio espositivo importante, oltre 200 mq, per promuovere le aziende e i progetti che proiettano il territorio ad essere un punto di riferimento per lo sviluppo della Space economy.

22 le aziende della collettiva presenti nello spazio espositivo della Regione Piemonte organizzato dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera (PIF) “Aerospazio” – promosso da Regione Piemonte e cofinanziato dal P.R. FESR 2021-2027 – e del Progetto “Beni Industriali” finanziato da Regio-ne Piemonte e Camera di commercio di Torino – Adaptronics, Alfa Meccanica, APR, ATLA, Avio-Composite, Aviotec, Axist, Bava, Composite Research, Erre Ti, Evolunar, Hipparcos, Kurs Orbital, LMA, Labormet Due, Lazzero Tecnologie, NewRoboticArm, Novac, Optec, Pastore Carmelo, Fabrizio & C., Spacemotionery, Space V.

Nello stand sono stati presenti anche una rappresentanza del Distretto dell’Aerospazio del Piemonte, l’Università di Torino e altre 8 eccellenze dell’industria aerospaziale piemontese – Criotec Impianti, Ellena, Imex.A, Jorio, Sheetmetal Fabrication, Sipal, Vanzetti Engineering, Vastalla.

Oggi la Regione Piemonte e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte hanno ricevuto un significativo riconoscimento dagli organizzatori dello IAC 2024 Exibition vincendo il premio “Most Networking Oriented Pavillion” per le caratteristiche espositive, per la valorizzazione del settore spazio, come testimoniano gli oltre 500 incontri b2b, e per il coinvolgimento di numerosi visitatori.

Particolare curiosità ha destato nell’ampio spazio espositivo il monitor touch di ultima generazione, dotato delle più avanzate tecnologie di CGI (Computer Graphics), che i visitatori hanno potuto esplorare in modo dinamico e intuitivo attraverso una piattaforma tridimensionale, che consente di visionare i modelli spaziali per una visione a 360°.

La documentazione video-fotografica arricchisce ulteriormente l’esperienza, evidenziando le eccellenze tecniche e produttive del Piemonte in progetti di rilievo globale come la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), il programma Artemis e la missione Euclid, tutti progetti nati dall’iniziativa della NASA.

“Un riconoscimento importante che testimonia la qualità delle nostre imprese e della loro capacità di intercettare e sviluppare occasioni di business oltre a un investimento espositivo innovativo che già aveva destato interesse dieci giorni fa quando lo abbiamo presentato in Sala Trasparenza. Un successo – dichiarano il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore allo Sviluppo delle Attività produttive Andrea Tronzano – che condividiamo con il territorio e con il mondo delle imprese che hanno dato stimolo a un comparto decisamente in crescita e con molte prospettive di miglioramento, non a caso siamo la prima regione per export in questo comparto”

“Siamo particolarmente soddisfatti del riconoscimento ricevuto- sottolinea Dario Peirone Presidente CeiPiemonte – la nostra prima finalità e mettere in evidenza le aziende presenti progettando spazi accoglienti in grado di sviluppare opportunità di incontri di affari. In questi giorni abbiamo ospitato più di 500 b2b e ricevuto la visita di oltre 50 buyers. Il Piemonte sta diventando sempre più centrale nel settore dello Spazio e ne è una dimostrazione anche l’accresciuta capacità di attrazione di aziende e talenti da tutto il mondo. Attualmente sono oltre 50 i progetti di investimento esteri in pipeline seguiti da Ceipiemonte nel settore aerospaziale e negli ultimi 24 mesi ben cinque aziende estere che operano in ambito spaziale hanno finalizzato il proprio investimento in Piemonte. Sono imprese altamente tecnologiche e innovative che hanno scelto di investire nella nostra regione per il mix ottimale di talenti, grandi imprese, una supply chain diversificata e un supporto efficace delle istituzioni”.