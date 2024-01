Las Vegas, NV — 10 Gennaio, 2024 – Con l’avvio del CES 2024, il più rilevante evento di tecnologia a livello globale, che prende vita ogni anno a Las Vegas negli Stati Uniti, Pininfarina unisce le forze con AC Future, leader nello sviluppo di soluzioni abitative futuristiche, per presentare un nuovo spazio abitativo mobile, eTH – electric Transformer House. Questo progetto all’avanguardia mira a fondere armoniosamente comfort di lusso, tecnologia smart e caratteristiche legate alla sostenibilità per abbracciare le esigenze di mobilità del futuro. Lo stand di AC Future per eTH, anch’esso ideato da Pininfarina, si trova a LVCC, West Hall — Stand n. 6379.

Più di una semplice “transformer house”, eTH si propone come una piattaforma abitativa sostenibile, in grado di fornire un’esperienza di viaggio e vita fuori dall’ordinario con varie strutture espandibili adatte alle abitudini e preferenze di tutti gli utenti. eTH si rivolge a individui e famiglie in cerca di avventure fuori porta e spazi aggiuntivi altamente personalizzabili per integrare la loro residenza principale. Ogni prodotto è dotato di connettività Starlink, assistenza co-pilot e opzioni personalizzabili per colori di interni ed esterno, garantendo un’esperienza unica nelle esperienze legate a vivere, lavorare e viaggiare.

Tra le caratteristiche distintive di eTH si trovano le pareti mobili, che si espandono fino a 37 metri quadrati attraverso la pressione di un pulsante, incrementando notevolmente lo spazio abitativo e ridefinendo il concetto di abitazione su ruote. Il tetto con pannelli solari retrattili cattura e converte la luce solare in elettricità, generando +25kWh, a beneficio di uno stile di vita sostenibile. Inoltre, il sistema di Atmospheric Water Generator di eTH converte l’umidità dell’aria generando fino a 50L di acqua pulita al giorno.

Oltre alle sue pareti espandibili, eTH vanta anche mobili modulari e ripiegabili che si retraggono per una guida e un parcheggio facili – generando un equilibrio ottimale tra manovrabilità e spazio abitativo ampio. eTH può dunque fungere sia da Unità Abitativa Accessoria che da ufficio mobile. Dotato di connettività Starlink e Co-Pilot, l’avanzata cabina di pilotaggio di eTH può contare su tecnologia di assistenza alla guida all’avanguardia, una scrivania/ufficio flessibile e intrattenimento integrato. Tutte le caratteristiche di eTH, così come il veicolo stesso, sono alimentati interamente da energia verde con 7 giorni di autonomia off-grid. Più di una abitazione su ruote, eTH è, secondo Arthur Qin, proprietario di AC Future, una “visione del futuro“.

“La nostra collaborazione con Pininfarina sulla eTH non riguarda solo la progettazione di uno spazio abitativo; è un ripensamento del modo in cui le persone vivono l’esperienza off-grid. Con il know-how di Pininfarina nella progettazione di prodotti innovativi in varie industrie, la scelta è ricaduta immediatamente su di loro“, spiega Arthur Qin. “Stiamo cogliendo l’entusiasmo crescente per gli stili di vita mobili e alternativi tra tutte le demografiche, e il nostro approccio innovativo è strategicamente posizionato per fornire un’esperienza unica che si allinei con i valori eco-consapevoli dei nostri clienti.”

Nota per i suoi design iconici nel mondo dell’automotive, nell’architettura, nel design industriale, nella nautica e nei trasporti, solo per citarne alcuni, Pininfarina ha avuto il compito di tradurre i valori di AC Future radicati nel lusso, comfort e innovazione e applicarli nel processo di design destinato alla creazione di eTH.

Paolo Trevisan, Vicepresident Design di Pininfarina of America, afferma: “Siamo estremamente entusiasti di collaborare con AC Future, un partner che condivide la nostra visione per l’innovazione e l’impegno nel creare un futuro migliore e sostenibile. Crediamo nel generare nuove esperienze con l’approccio multidisciplinare che ci contraddistingue. In questo caso, il nostro compito si traduce nell’integrare senza soluzione di continuità due momenti distinti, con le rispettive peculiarità, come quelli del living e del mobility, dando vita ad un’esperienza unica.”