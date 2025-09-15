Una postazione da gaming performante è il risultato di un’attenta selezione di componenti hardware e periferiche di alta qualità.

Anche il setup più potente può perdere gran parte del suo fascino se viene sommerso da una giungla di cavi aggrovigliati. Questo disordine non è solo un problema estetico che rovina l’impatto visivo della stanza, ma rappresenta anche un ostacolo funzionale: rende difficile la pulizia, accumula polvere e aumenta il rischio di scollegare accidentalmente qualcosa nel momento meno opportuno. Gestire in modo efficace l’intrico di cavi di alimentazione, video e USB è dunque il passo finale e cruciale per elevare la propria stazione di gioco a un livello superiore. Il cuore di ogni setup, la scrivania da gamer, rischia infatti di trasformarsi in un caos antiestetico se non si adotta una strategia di cable management. Fortunatamente, con i giusti accessori e un po’ di pianificazione, è possibile trasformare il disordine in un sistema pulito, efficiente e professionale.

La strategia prima dell’azione: pianificare il percorso

Prima di iniziare a raggruppare cavi a caso, il segreto per un risultato duraturo è la pianificazione. Il primo passo, sebbene possa sembrare drastico, è scollegare tutto. Partire da una base pulita permette di valutare la lunghezza di ogni cavo e di pensare al percorso più logico e nascosto. La strategia migliore è raggruppare i cavi per funzione: tutti quelli di alimentazione insieme, quelli video (HDMI, DisplayPort) da una parte e i cavi delle periferiche USB dall’altra. Una volta creati i gruppi, si può definire un'”autostrada” principale per il loro passaggio, che solitamente corre lungo il bordo posteriore della scrivania o, ancora meglio, al di sotto di essa.

Gli accessori indispensabili per l’organizzazione

Il mercato offre una vasta gamma di accessori a basso costo progettati specificamente per il cable management. Tra i più efficaci troviamo le guaine a spirale o in tessuto, che permettono di raggruppare più cavi in un unico “tubo” dall’aspetto ordinato, ideale per il fascio di cavi che dal PC sale verso i monitor. Un altro strumento fondamentale è la vaschetta o griglia portacavi in metallo, da avvitare direttamente sotto il piano della scrivania. Questo accessorio è perfetto per alloggiare multiprese, alimentatori e l’eccesso di cavi, nascondendo completamente alla vista la parte più ingombrante dell’impianto. Per il fissaggio di precisione, le fascette in velcro sono preferibili a quelle in plastica, poiché sono riutilizzabili e permettono di aggiungere o rimuovere un cavo senza dover tagliare e sostituire la fascetta. Infine, piccole clip adesive sono utilissime per guidare i singoli cavi lungo le gambe o i bordi della scrivania.

Tecniche e trucchi per un risultato professionale

La tecnica più rivoluzionaria per un cable management efficace è quella di montare la multipresa (o ciabatta elettrica) direttamente sotto la scrivania, all’interno di una vaschetta portacavi. In questo modo, tutti gli alimentatori di PC, monitor e altre periferiche si collegano in un punto nascosto e un solo cavo, quello della multipresa, dovrà scendere verso la presa a muro. Questo semplice trucco elimina la maggior parte del disordine a terra. Per i cavi che devono percorrere la superficie della scrivania, è consigliabile farli passare dietro i supporti dei monitor o utilizzare tappetini per mouse di grandi dimensioni per nasconderli. Quando si raggruppano i cavi, è bene evitare di stringerli eccessivamente per non danneggiarli; è sufficiente tenerli uniti in modo ordinato.

Il tocco finale: ordine oltre la scrivania

Una volta sistemati tutti i cavi sulla e sotto la scrivania, l’attenzione si sposta sull’unico o sui pochi cavi che collegano la postazione alla presa a muro. Per nascondere anche questi ultimi e ottenere un effetto davvero impeccabile, si possono utilizzare delle canaline passacavi adesive. Si tratta di sottili profili in plastica che si applicano direttamente alla parete o lungo il battiscopa; i cavi vengono inseriti all’interno e la canalina viene chiusa, rendendoli invisibili. Molte di queste canaline possono essere verniciate dello stesso colore del muro per mimetizzarsi completamente.