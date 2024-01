Come tornare a muoversi, parlare, vivere dopo un ictus?

In Italia ogni anno sono circa 90.000 i ricoveri dovuti a ictus cerebrale. Di chi sopravvive solo il 25% guarisce completamente mentre il restante 75% presenta una qualche forma di disabilità, talvolta così grave da far perdere l’autosufficienza. (Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it)

Oggi quest’ultima categoria di persone ha ottime possibilità di tornare a una vita normale, grazie anche al lavoro di ricercatori come Silvestro Micera, Professore ordinario di Bioelettronica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e all’École Polytechnique Federale de Lausanne, che il 1 febbraio ore 17:45 sarà ospite di GiovedìScienza per l’appuntamento dal titolo “Muoversi, parlare, vivere. La tecnologia al servizio della riabilitazione.”

Nell’incontro al Polo del ‘900 e in diretta streaming, il professore Micera spiegherà come la ricerca scientifica e nuove tecniche di facile diffusione che si avvalgono di scoperte nel campo della robotica stiano concretamente migliorando la vita a quei pazienti con abilità compromesse, difficoltà nella comunicazione o nella deambulazione, ora non più ostacoli insormontabili.