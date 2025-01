“Animal physics!”: Via al concorso di scienzapertutti per le scuole

Come fanno alcuni animali a produrre luce? Come si orientano nello spazio i pipistrelli? E i capodogli? La fisica si nasconde anche dove non ce l’aspettiamo! Nel regno animale sono numerosi i casi in cui fenomeni fisici sono la chiave per alcuni comportamenti, capacità o caratteristiche degli animali.

ScienzaPerTutti, portale web di comunicazione della scienza dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, apre il concorso 2025 per le scuole medie e superiori con il tema “Animal Physics! Alla scoperta della fisica nel regno animale”. In questa edizione, gli studenti e le studentesse dovranno scegliere un animale e, in un video di durata massima di 4 minuti, raccontare come la fisica gli è d’aiuto, spiegando uno o più fenomeni fisici che entrano in gioco nella sua struttura, capacità o comportamento.

Giunto alla XX edizione, il concorso è rivolto alle scuole secondarie di I e II grado di tutta Italia, agli istituti italiani all’estero e a studenti e studentesse della lingua italiana degli istituti internazionali. Le studentesse e gli studenti, divisi in tre categorie in base alla classe di appartenenza, sono invitati a sfidarsi. In premio giochi e kit scientifici e la possibilità di accedere alla prima edizione del Summer Camp dell’INFN dal 14 al 16 luglio 2025 a Bertinoro.

Possono partecipare squadre da 3-5 persone coordinate da un docente di riferimento che dovrà iscrivere le studentesse e gli studenti entro il 28 febbraio, mentre gli elaborati dovranno essere consegnati tutti insieme entro e non oltre l’11 aprile 2025.

ScienzaPerTutti

ScienzaPerTutti è un progetto di comunicazione scientifica dell’INFN per il largo pubblico il cui fulcro è il sito web scienzapertutti.infn.it tramite cui si sviluppano e si promuovono anche tutte le altre attività di public engagement del progetto. Creato nel 2002, propone biografie, rubriche, percorsi didattico-divulgativi, schede di approfondimento, infografiche, video, recensioni di libri e podcast.

Diversi contenuti del sito hanno dato vita a progetti come giochi scientifici, app e mostre scientifiche. ScienzaPerTutti è realizzato attraverso il Comitato di Coordinamento della Terza Missione (CC3M) dell’INFN che sostiene i progetti di Public Engagement promossi dalla comunità di ricerca grazie a un processo di peer-review interno.

Informazioni e modulo di iscrizione sono accessibili al seguente indirizzo web: https://scienzapertutti.infn.it/conc-sxt-2024-2025-animal-physics