Piano socio-sanitario ed Edilizia sanitaria: la giunta Cirio investe oltre 4,5 miliardi di euro per la realizzazione degli ospedali piemontesi

Si è svolta questa mattina dinanzi alla IV Commissione, l’audizione dell’assessore alla Sanità, Federico Riboldi, in merito alla programmazione delle tempistiche del piano socio-sanitario regionale e all’edilizia sanitaria.

L’assessore ha presentato in totale trasparenza e con precisione l’articolato documento relativo all’edilizia sanitaria.

Un piano ambizioso, come sottolineato da Riboldi, che prevede la realizzazione di: 11 ospedali, 30 ospedali di comunità, 91 case di comunità, 49 Centrali operative territoriali e 4 ampliamenti/ grandi ristrutturazioni.

L’investimento totale è di oltre 4,5 miliardi di euro.

L’assessore Riboldi ha poi elencato in modo dettagliato le fonti di finanziamento: oltre 2 miliardi dall’Inail, oltre 1 miliardo da fondi statati, 703 milioni da fondi privati, 445 milioni da fondi Pnrr/Pnc/Foi, 192 milioni da fondi regionali, 112 milioni da fondi Ue e 16 milioni da fondi delle Aziende Sanitarie Regionali.

Oltre ai dati economici, Riboldi si è poi soffermato su quelli riguardanti i posti letto previsti dei nuovi 11 ospedali oggetto del Piano di Edilizia: 1040 quelli del Nuovo Parco della Salute, Ricerca e Innovazione di Torino, 711 Nuova Città della Salute e della Scienza di Novara, 496 Nuovo Ospedale ASL TO5, 511 Nuovo Ospedale Torino Nord-Ovest, 382 Nuovo Ospedale Savigliano, 276 Nuovo Ospedale Ivrea, 291 Nuovo Ospedale di Vercelli, 805 Nuovo Ospedale Cuneo, 628 Nuovo Ospedale Alessandria, 150 Nuovo Ospedale Verbania, 150 Nuovo Ospedale Domodossola.

Infine, gli ampliamenti e le grandi ristrutturazioni, porteranno rispettivamente: 40 nuovi posti letto per gli Ospedali di Alba e Bra, 60 per l’Ospedale di Borgomanero e 20 all’Ospedale di Vercelli.

Fratelli d’Italia esprime pieno sostegno al programma strategico degli investimenti in edilizia sanitaria della Regione Piemonte presentato dall’assessore Riboldi, il quale ha dimostrato ancora una volta una visione chiara e concreta per il futuro della sanità regionale.

Il programma rappresenta un passo fondamentale per modernizzare e migliorare le strutture sanitarie della Regione Piemonte, con l’obiettivo di garantire servizi più efficienti e di qualità per i cittadini.

In un momento in cui la domanda di assistenza sanitaria è in continua crescita, è essenziale investire nella ristrutturazione e ampliamento delle strutture ospedaliere e territoriali, per rispondere in modo adeguato alle esigenze della popolazione.

Con il Piano di Edilizia della Giunta Cirio, come a livello nazionale con il Governo Meloni, si torna ad investire in Sanità. Finisce la lunga stagione dei tagli dissennati e lineari praticati a livello nazionale e locale dalla sinistra.

Fratelli d’Italia sostiene con convinzione l’approccio strategico adottato, che prevede una pianificazione a lungo termine e una gestione mirata delle risorse, per assicurare un utilizzo ottimale dei fondi e realizzare opere infrastrutturali all’avanguardia.

Questo programma non solo migliorerà la qualità delle cure, ma contribuirà anche a creare nuovi posti di lavoro e a rilanciare l’economia regionale.

Dopo oltre 10 anni di tagli indiscriminati attuati dalla sinistra, grazie a Fratelli d’Italia si è voltata pagina. Si torna ad investire per rendere la Sanità piemontese più moderna e al passo con le esigenze della popolazione, per mantenere – al contrario delle fake news diffuse dalle opposizioni di sinistra – il sistema sanitario pubblico e universalistico.

Il nostro partito è fermamente convinto che un sistema sanitario forte e moderno passi anche attraverso investimenti mirati nell’edilizia sanitaria, e siamo pronti a sostenere l’assessore e la Regione Piemonte in questo ambizioso progetto.

La sanità è una priorità per Fratelli d’Italia e continueremo a lavorare per garantire ai cittadini piemontesi un sistema sanitario sempre più efficiente, accessibile e di qualità.