Giornate della prevenzione cardiovascolare

Parte da Cesana Torinese, nella mattina di oggi domenica 18 agosto, il ciclo di Giornate di prevenzione cardiovascolare che in due settimane toccherà tutti i Comuni dell’Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea.

Il progetto “La prevenzione ci sta a cuore” prevede cinque giornate di prevenzione cardiovascolare nell’ambito del progetto “Re-Esistere in alta quota”.

Il Sindaco di Cesana Daniele Mazzoleni presenta il progetto ed invita a servirsi del servizio che è assolutamente gratuito: “L’Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea, nell’ambito del PNRR M5C3 inv 111 “Re-Esistere in Alta Quota” ha attivato il Progetto “Re-Esistere in Alta Quota” finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU. Alla presenza del personale sanitario si effettueranno giornate di prevenzione cardiovascolare con misurazione di pressione arteriosa, saturazione, glicemia, colesterolo. Il progetto si avvale della collaborazione di Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx, Croce Rossa Italiana Comitato di Susa e di “Rainbow for Africa”. Invito di cuore tutti gli abitanti di Cesana ed i tanti turisti che sono presenti sul nostro territorio ad usufruire del servizio che è completamente gratuito ed è proprio finalizzato ad una prevenzione a vasto raggio”.

L’appuntamento a Cesana è per domenica 18 agosto dalle 10,30 alle 16 in piazza Vittorio Amedeo 1, la piazza del Comune di fronte all’Ufficio del Turismo.

I prossimi appuntamenti in Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea sono calendarizzati: mercoledì 21 agosto – Sauze d’Oulx, sabato 24 agosto – Sestriere, martedì 27 agosto – Claviere e venerdì 30 agosto – Pragelato.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde 800933388.