Silvio Magliano: “Oggi ho partecipato con emozione a Susa all’inaugurazione della panchina viola per la sindrome fibromialgica voluta dall’Associazione Aisf e dall’Amministrazione comunale. Dopo lo scoprimento della panchina viola, si è tenuto anche un convegno dedicato alla Fibromialgia durante il quale ho potuto raccontare ai numerosi presenti la nuova Legge regionale sulla sindrome fibromialgica, approvata dal Consiglio regionale lo scorso dicembre.

Una legge di cui ho condiviso gli obiettivi e le azioni con l’associazione Aisf: un incontro che mi ha fatto conoscere e approfondire una patologia a volte nascosta, a causa della quale la persona malata si scontra con l’indifferenza, la minimizzazione e l’incredulità.

Ora la Regione Piemonte ha una legge sulla fibromialgia, ma la strada che ci si presenta davanti è ancora lunga: in primo luogo deve essere anche lo Stato a riconoscere la sindrome fibromialgica come altamente invalidante, inserendola nei LEA, i livelli essenziali di assistenza; in secondo luogo, la Regione deve fare la sua parte, istituendo quanto prima l’Osservatorio previsto dalla Legge e stanziando le risorse necessarie per sostenere di più e meglio le cure per queste pazienti.

Sulla panchina viola c’è scritto: “Il nostro dolore merita riposo”. Io dico che il dolore delle persone fibromialgiche merita anche rispetto. Per questo sarà mia cura continuare a impegnarmi per un reale e completo sostegno per le malate di sindrome fibromialgica nei prossimi cinque anni.