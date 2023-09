Mantenersi in salute lavorando in ufficio

Come mantenersi in salute quando si lavora in ufficio

Nonostante lavorare in ufficio abbia molti vantaggi, stare seduti davanti al computer per intere giornate non è salutare per il nostro corpo. Nel lungo periodo questo eccesso di sedentarietà può portare allo sviluppo di numerose patologie, per questo motivo è necessario prendere delle precauzioni e mantenere in salute il proprio corpo.

Essere consapevoli dei rischi della sedentarietà rappresenta il primo passo verso uno stile di vita più sano. Tuttavia, l’assenza di movimento non è l’unico pericolo del lavoro d’ufficio. Occhi e schiena sono zone fortemente condizionate dal lavoro al computer. Vediamo insieme in che modo è possibile prevenire gli effetti negativi di questo stile di vita.

Scrivania ergonomica

Una scrivania ergonomica, o standing desk, è una scrivania regolabile in altezza che permette di lavorare sia stando seduti che in piedi. Avere la possibilità di cambiare posizione durante la giornata ha numerosi benefici, sia per la salute della persona, che per la sua produttività a lavoro.

Stando in posizione eretta abbassiamo la pressione sanguigna, riducendo il rischio di malattie cardionvascolari. Questo tipo di scrivania, inoltre, permette a coloro che soffrono di mal di schiena cronici di avere un’alternativa quando il dolore si presenta.

Pause

Fare delle pause durante l’orario di lavoro è assolutamente necessario. Le pause ci permettono di focalizzarci meglio sulle task che dobbiamo portare a termine una volta finita la pausa e ci consentono anche di sganchirci le gambe o di parlare con i colleghi, approfondendo le nostre relazioni interpersonali in ambito lavorativo.

Inoltre, usando il computer per una buona parte della giornata, fare un pausa significa anche far riposare gli occhi. Guardano uno schermo, infatti, spesso ci si dimentica di sbattere gli occhi, provocando condizioni di secchezza oculare e di bruciori. In particolare, i portatori di lenti a contatto o di occhiali da vista dovrebbero prendersi delle pause regolari per guardare oltre lo schermo e, all’occorrenza, usare lacrime artificiali per mantenere l’occhio idratato.

Scale

Per quanto banale possa sembrare, scegliere le scale al posto dell’ascensore può fare la differenza. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per mantenersi in forma basterebbero 300 minuti di esercizio a settimana, poco più di 40 minuti al giorno. Se però non vogliamo o possiamo dedicare questo tempo all’esercizio fisico, alcune attività giornaliere, fra cui anche salire le scale, possono aiutarci a restare in salute. Altre attività di questo tipo sono, ad esempio, la camminata e lo stretching alla scrivania.

Attività fisica

Per chi invece non ha intenzione di rinunciare alla propria salute, fare esercizio fisico è la soluzione migliore per mantenersi in salute. Andare in palestra non è l’unico modo per raggiungere questo scopo, è possibile anche praticare uno sport, oppure decidere di recarsi al lavoro a piedi o in bicicletta piuttosto che utilizzare mezzi di trasporto.