Città metropolitana di Torino e Associazione Andos unite per la prevenzione del tumore al seno

In occasione di “Ottobre Rosa – Mese Internazionale per la Prevenzione del Tumore al Seno”, la Città metropolitana di Torino sostiene con convinzione l’attività dell’Associazione Andos – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, Comitato di Torino che, anche per quest’anno, promuove la Campagna di Sensibilizzazione sul valore della Prevenzione.

L’Ente di area vasta, rispondendo ad una richiesta di aiuto di Andos, ha scritto a tutti i Comuni metropolitani per sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione.

Si stima che in Italia siano oltre 45.000 i nuovi casi di cancro della mammella. Negli ultimi 6 anni l’incidenza del tumore al seno è stata del 14%, con un incremento del 29% tra le donne di età compresa tra i 25 e i 44 anni. Per questo la cultura della prevenzione si conferma uno strumento fondamentale nella tutela della salute e nell’individuazione precoce della malattia.

“La prevenzione salva la vita – scrive il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo nella lettera ai Comuni – deve essere un messaggio chiaro e forte che noi, insieme a tutti i Comuni, abbiamo il dovere di diffondere con azioni di comunicazione dedicate”. “Dalla condivisione delle iniziative di Ottobre Rosa sulle pagine istituzionali e social dei vostri Comuni – conclude Suppo – all’illuminazione di color rosa di monumenti simbolo, il vostro aiuto sarà utile e prezioso”.