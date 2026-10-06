Tumori della pelle: in Piemonte incidenza più alta del Nord Italia

Nel tour dermatologico in piazza San Carlo dello scorso luglio, organizzato da Croce Rossa, gli screening effettuati dalla dr.ssa Caliendo – dirigente sanitario del San Lazzaro Città della Salute Torino – coadiuvata dai dr. Vallet e dr. Bernardi, hanno rilevato un’alta incidenza di lesioni gravi della pelle: su 130 visite effettuate, ben 30, tra cui 3 melanomi maligni e 7 carcinomi.

«I dati, riportati in IV Commissione – commenta Silvio Magliano (Presidente del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente PML in Consiglio regionale -, non sono sufficienti a rappresentare appieno la situazione, in quanto il vero dato che emerge dalla presenza dei sanitari in piazza è che i cittadini tendono a sottovalutare le lesioni della pelle. Anche di fronte a una diagnosi che invita a ulteriori accertamenti e alla consapevolezza di una situazione seria, il riscontro più comune è la sottovalutazione».

«È importante sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione dei tumori della pelle, soprattutto per quanto riguarda i bambini e i ragazzi perché è in quei momenti che si inizia a pregiudicare la salute della pelle- prosegue Magliano -. Non mi riferisco soltanto a periodiche visite di controllo, ma all’utilizzo di protezioni adeguate, a comportamenti prudenti volti a limitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore e nei mesi più caldi. L’incidenza di tumori della pelle in Piemonte è di 19 casi su 100mila persone, la media italiana è di 12: un dato significativo che, secondo gli esperti, può essere dovuto al fototipo dei piemontesi, anche se restano da approfondire le ragioni per cui nelle altre regioni del Nord Italia l’incidenza sia minore. È quindi più che mai evidente la necessità di cambiare marcia nelle nostre abitudini e nella sensibilizzazione per un’adeguata prevenzione che passa necessariamente dagli stili di vita».

«Lavoreremo come Gruppo regionale per sostenere gli Enti del Terzo Settore che sono impegnati in questa azione di tutela della salute pubblica, ringrazio la Croce Rossa e i sanitari per la presenza nelle piazze: sono convinto che i risultati possano venire da un impegno condiviso e congiunto tra Sanità, Istituzioni e Terzo Settore. Sosterremo l’impegno della Regione per la riduzione delle liste d’attesa anche in ambito dermatologico, come nelle altre specialità, per aiutare i piemontesi a prendersi cura adeguatamente della propria pelle», conclude Magliano.