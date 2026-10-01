Asl TO5 e scuole, insieme per la salute

«Perché è importante fare una colazione sana? A cosa serve un’etichetta alimentare? Perché alcool e fumo sono pericolosi per la nostra salute? Come incidono le nostre abitudini sulla salute del pianeta? L’utilizzo eccessivo dello smartphone può diventare una dipendenza?».

Domande semplici per questioni complesse, che se affrontate all’interno della quotidianità scolastica possono aiutare i bambini di oggi ad essere adulti più sani e consapevoli domani.

È in questa prospettiva che l’Asl TO5 rinnova per l’anno scolastico 2026/2027 la collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, valorizzando il lavoro di chi ogni giorno contribuisce al benessere delle nuove generazioni.

Il valore di questo impegno è stato al centro della cerimonia di riconoscimento che si è svolta l’11 settembre 2026 all’IC Centro Storico di Moncalieri, Scuola Polo della Rete delle Scuole che Promuovono Salute dell’Asl TO5, in occasione della presentazione del nuovo Catalogo delle Offerte Formative per l’anno scolastico 2026/2027.

Un momento dedicato alle 32 scuole, 22 istituti comprensivi, 5 scuole secondarie di secondo grado e 5 istituti paritari, che hanno aderito ai progetti di promozione della salute e realizzato, nell’anno precedente, progetti di promozione della salute, in particolare quelli previsti dal Documento regionale di Pratiche Raccomandate per le Scuole che Promuovono Salute della Regione Piemonte.

Si tratta di percorsi dedicati a temi prioritari di salute, quali la promozione dell’attività fisica, il benessere emotivo e relazionale, la prevenzione delle dipendenze e l’uso consapevole delle tecnologie, basati su evidenze scientifiche e riconosciuti come efficaci nel favorire il benessere dell’intera comunità scolastica.

Nell’anno scolastico 2025/2026 l’Asl TO5 ha realizzato 21 progetti, coinvolgendo più del 50% dei plessi scolastici del territorio e raggiungendo complessivamente oltre 15.000 alunni e alunne.

A questi numeri si aggiungono le numerose attività di formazione rivolte agli insegnanti, le iniziative di sensibilizzazione dedicate a studenti, famiglie e comunità scolastica, collaborazioni sviluppate con Enti locali e ulteriori progettualità promosse da altri Enti e dal Terzo settore.

«Promuovere la salute a scuola significa andare oltre la semplice trasmissione di informazioni: significa creare condizioni che favoriscano il benessere, sviluppare competenze, sostenere scelte consapevoli e costruire ambienti scolastici capaci di incidere positivamente sulla salute individuale e collettiva», sottolinea Margherita Gulino, direttrice del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl TO5.

Con il nuovo anno scolastico prende così avvio il Catalogo delle Offerte Formative 2026/2027, che raccoglie proposte consolidate e nuove opportunità progettuali rivolte alle scuole.

Il documento è pensato come strumento di rete, confronto e co-progettazione tra scuola e sanità, con interventi fondati su evidenze scientifiche, qualità metodologica e partecipazione della comunità educante. L’edizione si inserisce, inoltre, nel percorso verso il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031.

La presentazione del Catalogo e il riconoscimento alle scuole rappresentano così un’occasione per restituire il lavoro svolto e rilanciare un impegno condiviso: promuovere salute significa costruire, fin da oggi, comunità più consapevoli, inclusive e capaci di prendersi cura del proprio benessere.

«La collaborazione tra scuola e sanità permette di accompagnare bambini, bambine, ragazze e ragazzi nella crescita, mettendo a disposizione competenze e percorsi che aiutano a costruire consapevolezza e benessere. Il Catalogo rinnova questa alleanza e offre alle comunità scolastiche occasioni concrete per progettare insieme», dichiara Bruno Osella, Direttore Generale dell’Asl TO5.

«Fare prevenzione significa innanzitutto aiutare le persone a prendersi cura della propria salute prima ancora che insorga una malattia, e cominciare dalla scuola significa investire sul futuro. I più di 15 mila studenti coinvolti dall’Asl TO5 nello scorso anno scolastico dimostrano quanto sia importante portare temi come alimentazione, attività fisica, dipendenze, benessere emotivo e uso consapevole delle tecnologie nei luoghi in cui bambine, bambini, ragazze e ragazzi crescono e si formano. Educare oggi a scelte consapevoli significa contribuire a costruire adulti più attenti alla propria salute domani. Ringrazio quindi i professionisti dell’Asl TO5, gli insegnanti e tutte le scuole che hanno scelto di essere parte attiva di questo percorso», sottolinea Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte.