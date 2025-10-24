Salute e Benessere

Approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Il Coordinatore Vicario della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Assessore Regionale Riboldi: «Un passo avanti verso un sistema sanitario più equo ed efficace»

Foto di CronacaTorino CronacaTorino42 secondi fa
0 minuto di lettura
schillaci e riboldi approvati i nuovi LEA

Con l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni del nuovo decreto sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), il Servizio Sanitario Nazionale si arricchisce di prestazioni fondamentali per la salute dei cittadini.

Federico Riboldi, Coordinatore Vicario della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Assessore alla Sanità della Regione Piemonte: «Abbiamo lavorato per garantire un aggiornamento concreto, sostenibile e universalistico. Questo risultato rafforza il diritto alla salute in tutte le Regioni italiane».

Il provvedimento introduce un’importante estensione degli Screening neonatali, includendo tra le nuove patologie l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e le immunodeficienze combinate gravi (SCID), due nuove prestazioni psicoeducazionali per i disturbi dell’alimentazione e nutrizione (sedute individuali e collettive), l’esenzione dal ticket per tre nuove malattie croniche (Sindrome Fibromialgica, Idrosadenite Cronica Suppurativa, Malattie polmonari da micobatteri non tubercolari) e il potenziamento dei test genetici oncologici e degli screening per tumori ereditari (es. seno, ovaio).

«Ora la proposta approvata passa all’esame delle Commissioni parlamentari e poi le Regioni si impegneranno ad attuare tempestivamente le nuove disposizioni, aggiornando i sistemi di prenotazione e monitoraggio e avviando una campagna informativa per i cittadini. Anche il Piemonte farà la sua parte con responsabilità e rapidità, integrando i nuovi LEA nel Piano Socio-Sanitario 2025–2030 attualmente in fase di definizione. È un atto concreto che parla di qualità e universalità e di cui ringrazio il Governo Meloni, in particolare il Ministero della Salute, dimostrando attenzione e concretezza su temi delicati che riguardano la salute», ha concluso l’Assessore Riboldi.

Foto di CronacaTorino CronacaTorino42 secondi fa
0 minuto di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

Giornata Mondiale dell’Attività Fisica

“E’ ora di muoversi”: il 6 aprile è la Giornata Mondiale dell’Attività Fisica

Aprile 2025 10:24
peso obeso

Un italiano su quattro in eccesso di peso, appena il 7% consuma 5 porzioni al giorno di frutta e verdura

Giugno 2024 15:28

Respiraire accelera sulla Telemedicina pediatrica per la diagnosi e la cura dell’Osas approccio multidisciplinare e nuovo numero verde per aiutare e informare le famiglie

Febbraio 2021 12:24

Mieloma Multiplo, la Commissione Europea approva la combinazione di Elotuzumab con Pomalidomide e basse dosi di Desametasone

Agosto 2019 6:01
Pulsante per tornare all'inizio