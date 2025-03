Gli Assessori regionali alla Sanità, Federico Riboldi e al Patrimonio Gian Luca Vignale presso Lanzo Incontra a Lanzo Torinese si sono confrontati con i Sindaci e gli Amministratori del territorio del distretto sanitario del Ciriacese e Valli di Lanzo per illustrare le novità sulla sanità locale e le implementazioni dell’Ospedale di Lanzo. L’incontro è avvenuto ieri in serata.

Il 10 aprile verranno riaperte, dopo oltre 5 anni, le sale operatorie per interventi a bassa intensità e nei settori di oculistica, ortopedia e terapia antalgica, mentre ogni giovedì a partire da giugno saranno anche potenziate con chirurgia generale.

Saranno aperti dal 15 aprile gli ambulatori di:

– scompenso cardiaco

– Doppler (Doppler tdsa, arterioso e venoso arti inferiori e aorto iliaco).

– diagnostica per immagini (ecografia, ex e tc basale).

L’Ospedale di Lanzo può fregiarsi di un’erogazione molto puntuale sulle prestazioni di visite ed esami, sulle liste di attesa delle prestazioni urgenti (da eseguirsi entro tre giorni) e quelle prioritarie (entro 10 giorni) sono praticamente tutte entro i termini e in quelle programmabili (come si evince dalle tabelle nelle slides) avvengono con tempi estremamente ridotti rispetto al limite di 180 giorni previsto per questa tipologia.

Per migliorare la capacità di investimento sull’ospedale di Lanzo la Regione ha iniziato il percorso di acquisizione della struttura dell’ordine Mauriziano, come primo passaggio si sta lavorando alla valutazione del bene aggiornando il suo valore alla data odierna prima di reperire i fondi necessari all’acquisizione.

“Per l’Ospedale di Lanzo la Regione sta investendo con un cronoprogramma molto serrato e dettagliato di interventi che prevede la riapertura tra poche settimane delle sale operatorie per oculistica, ortopedia e terapia antalgica e da giugno anche il potenziamento della chirurgia generale. E’ un segnale di forte attenzione per l’Asl TO4 e per tutto il territorio. La riduzione delle liste d’attesa, obiettivo prioritario dell’assessorato alla Sanità, passa anche attraverso investimenti nelle strutture esistenti che devono essere potenziate, valorizzate ed integrate nella rete ospedaliera e territoriale. L’ospedale di Lanzo ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento per la zona” – così ha commentato l’Assessore Riboldi.

“Alla luce dei dati esposti sia per la quantità e la tipologia di prestazioni erogate – dichiara l’Assessore Vignale – l’ospedale di Lanzo si conferma un importante presidio come ospedale di valle. Ha tempi di attesa per le visite inferiori a molte aree del Piemonte soprattutto nel campo delle prestazioni urgenti. Ha la potenzialità di assorbire anche accessi provenienti da altri distretti aiutando l’intero sistema sanitario ad abbattere le liste di attesa. Per questo la Regione vuole potenziare l’ospedale di Lanzo investendo su nuovi servizi ambulatoriali e sulla riapertura delle sale operatorie. Riconosciamo il ruolo centrale e fondamentale di questo presidio sanitario per tutta la rete territoriale“.