i Sindaci Olimpici in Regione Piemonte

Il grattacielo della Regione Piemonte martedì 7 ottobre ha ospitato i Sindaci delle Montagne Olimpiche. Al centro dell’incontro con l’Assessore Regionale al Turismo Paolo Bongioanni la programmazione delle future attività di Turismo Torino e Provincia.

A guidare la delegazione dei Sindaci Olimpici è stato il Presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e Sindaco di Sauze d’Oulx Mauro Meneguzzi. Con lui il Sindaco di Cesana Daniele Mazzoleni, il Sindaco di Pragelato Massimo Marchisio, il Sindaco di Sauze di Cesana Federico Marocco, il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet, il ViceSindaco di Claviere Beppe Gatti, il Sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti ed il ViceSindaco di Sauze d’Oulx Marco Tintinelli. Con loro i rappresentanti dei Consorzi Turistici Fortur, Bardonecchia e Sestriere, le società degli impianti Via Lattea e Colomion ed i rappresentanti di Turismo Torino e Provincia.

Il Presidente Mauro Meneguzzi commenta positivamente l’incontro

“Ringraziamo l’Assessore al Turismo Paolo Bongioanni per la disponibilità ad incontrarci alla vigilia della nuova stagione invernale. Indubbiamente è stato un incontro proficuo in cui ci siamo confrontati sulla programmazione delle attività future di Turismo Torino e Provincia.

In particolare per pianificare le strategie di accoglienza e promozione in vista della prossima stagione invernale 25/26 ed in prospettiva delle stagioni future e delle olimpiadi invernali sulle confinanti Alpi francesi del 2030. Non solo. Abbiamo anche presentato lo studio che abbiamo commissionato come Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea all’Università di Torino, Dipartimento Economia e Marketing, sui nostri flussi turistici e sul reddito generato ed il valore occupazionale.

Studio in cui si evince chiaramente che il 74% delle presenze estere ed il 62% delle presenze globali di tutto il Sistema Neve dell’intera Regione Piemonte è in Vialattea più Bardonecchia in base ai dati di Visit Piemonte riferiti all’anno 2024. Inoltre ho anche sollevato all’Assessore Bongioanni il tema della insufficienza delle licenze NCC nei comuni turistici”.