Ddl ColtivaItalia, un miliardo di euro per l’agricoltura italiana

L’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni interviene sul nuovo Ddl sull’agricoltura illustrato oggi dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

«Finalmente una grande misura epocale a sostegno dell’agricoltura italiana. Il ColtivaItalia – che il ministro Francesco Lollobrigida ha esposto oggi a Palazzo Chigi – sarà un disegno di legge da un miliardo di euro di risorse aggiuntive per il settore agricolo. Un piano strategico senza precedenti, collegato alla Finanziaria 2026, che rappresenta la più grande iniezione di fiducia al nostro settore primario di fronte all’insufficiente risposta del nuovo bilancio europeo proposto da Ursula von der Leyen e a una politica comunitaria che continua ad essere ideologica, ostile e burocratica e nemica dei nostri produttori. Il ColtivaItalia arriva per mettere da parte ogni esitazione contro un’Europa che guarda al passato e un’Italia che vuole guardare al futuro consolidando ancora di più il percorso intrapreso per proiettare l’agricoltura italiana in uno scenario di maggiore forza, autonomia e sovranità alimentare. In un momento in cui le scelte di bilancio europeo sulla Pac preoccupano i nostri agricoltori, il miliardo messo in campo dal Governo rappresenta anche un segnale molto chiaro per il comparto: l’Italia sta con i suoi agricoltori e continuerà a fare la propria parte in ogni contesto».

«Cereali, carne e olio d’oliva – prosegue Bongioanni – sono i tre grandi settori strategici su cui punta il nuovo provvedimento. Fra le misure più incisive e attese dal mondo agricolo c’è la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale sulle rate dei mutui per le aziende colpite da epizoozie come la Psa e la Blue Tongue, da più parti richiesta sul territorio piemontese. Si annuncia una grande attenzione al credito per i giovani e il ricambio generazionale, canoni agevolati, impulso alla ricerca. Insomma, un vero e proprio cambio di passo e di atteggiamento verso un settore che per troppo tempo è stato abbandonato e ha dovuto affrontare da solo l’ostilità delle politiche comunitarie. Di questo ringrazio il ministro Lollobrigida, al quale assicuro il massimo sostegno e collaborazione nell’attuazione di queste misure innovative».