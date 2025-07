Dopo l’assemblea dello scorso 13 luglio tempo di conferme in casa di Cna Piemonte. La Direzione Regionale ha confermato Delio Zanzottera per il prossimo quadriennio (2025/2029) quale Segretario Regionale.

Queste le dichiarazioni di Delio Zanzottera alla conferma dell’incarico:

“Il quadriennio appena trascorso è stato complesso ma al tempo stesso ricco di sfide affrontate con determinazione e visione. Abbiamo attraversato crisi economiche, transizioni ecologiche e digitali, riforme che hanno profondamente modificato il contesto in cui operano le nostre imprese. CNA Piemonte ha saputo esserci, sempre, offrendo supporto concreto, rappresentanza e tutela.

Con l’elezione di Giovanni Genovesio alla presidenza dell’Associazione, avvenuta il 13 luglio scorso durante l’assemblea quadriennale elettiva, si apre una nuova fase che sarà certamente all’insegna della continuità e del rinnovamento. Lavoreremo insieme, con spirito di squadra, per rafforzare ancora di più il ruolo della CNA nel dialogo istituzionale e nella promozione del nostro tessuto imprenditoriale.

Ai colleghi della Direzione regionale che ieri sera, 21 luglio, hanno voluto confermare la mia nomina, va il mio più sincero ringraziamento. Continuerò a mettere tutte le mie energie, la mia esperienza e la mia passione al servizio delle imprese artigiane, delle micro e piccole imprese e dei professionisti del nostro territorio.

CNA Piemonte è casa di valori, competenze e persone straordinarie. Insieme, nei prossimi quattro anni, continueremo a lavorare per costruire un futuro solido e sostenibile per le nostre imprese e per il lavoro.”