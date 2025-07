CNA Piemonte: Contributi per l’autoproduzione di energia, un’opportunità concreta per le PMI

L’aumento dei costi dell’energia, acuito dalle recenti instabilità geopolitiche, rende sempre più strategico per le micro, piccole e medie imprese dotarsi di impianti personalizzati per la produzione e la conservazione di energia da fonti rinnovabili. In questo contesto, diventano fondamentali le misure messe a disposizione dal MIMIT per la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo.

Il Presidente CNA Piemonte, Giovanni Genovesio

“CNA, da sempre al fianco delle imprese evidenzia come i costi energetici rappresentino, ormai da anni, una vera e propria emergenza per il comparto produttivo. CNA è impegnata da oltre tre anni nella promozione e nel sostegno degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che offrono un duplice vantaggio: da un lato, la riduzione significativa delle bollette energetiche; dall’altro, il contributo concreto alla transizione ecologica, grazie alla diminuzione delle emissioni inquinant”.

Poprio per questo, grazie alla sinergia tra CNA e il MIMIT, accogliamo con favore la decisione del Ministero di riaprire, a partire dall’8 luglio, lo sportello per la presentazione delle domande di contributo. A disposizione ci sono 178 milioni di euro, una cifra che potrebbe crescere ulteriormente grazie all’utilizzo di risorse non ancora impiegate dal Fondo per l’autoconsumo.

La misura, denominata “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – FER”, prevede un regime di agevolazioni sotto forma di contributo in conto impianti, destinato a finanziare programmi di investimento volti all’autoproduzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o mini-eolici.

I contributi verranno assegnati ai programmi di investimento con spese ammissibili comprese tra 30.000 e 1.000.000 euro, con le seguenti percentuali di aiuto:

40% per le micro e piccole imprese,

30% per le medie imprese.

Delio Zanzottera, Segretario CNA Piemonte

“In un momento di grande incertezza è fondamentale fare squadra con le istituzioni, in questo caso con il MIMIT, per mettere a disposizione delle nostre imprese strumenti concreti e tempestivi. Il nuovo incentivo per l’autoproduzione di energia rappresenta un’opportunità strategica per le micro, piccole e medie imprese, che da anni soffrono l’impatto di costi energetici sempre più elevati. Dotarsi di impianti fotovoltaici o minieolici significa investire in autonomia, sostenibilità e competitività”.