L’Assessore regionale al Patrimonio Gian Luca Vignale si è recato in Val Germanasca accompagnato dal Presidente dell’Unione Montana Val Germanasca e Val Chisone, Sindaco di Pomaretto Danilo Breusa, dal Sindaco di Prali, Eraldo Tron, dal Sindaco di Salza di Pinerolo, Ezio Sanmartino. Con gli amministratori e le guide locali ha potuto visitare l’ecomuseo della miniera di talco “Scopriminiera” e il comprensorio sciistico “Tredici laghi”.

Nel corso della stessa giornata l’Assessore ha, quindi, incontrato gli amministratori della Val Chisone a Fenestrelle. Qui, insieme ai sindaci di Fenestrelle, Michel Bouquet, e di Usseaux, Cristina Cappelletti, ha discusso e si è confrontato sulle potenzialità e lo sviluppo della vallata in chiave turistica. È stata, anche, l’occasione per effettuare la visita al Forte di Fenestrelle uno dei beni faro della Regione su cui l’amministrazione ha investito fondi FSC in un Accordi di Programma.

Nel territorio dell’Unione Montana la Regione attraverso gli FSC è intervenuta con contributi a favore di Villar Perosa (campo hockey 272mila euro, biblioteca comunale 169mila euro), di Fenestrelle (parchi gioco 95mila euro), di Massello (sala polivalente 50mila euro), Perosa Argentina (piazza Abegg 360mila euro), Pererro (turismo 117mila euro), Pinasca (impianti sportivi 335mila euro), Pomaretto (percorsi arte e cultura 117mila euro), Prali (area sportiva 92mila euro), Pramollo (Borgata Ruata 50mila euro), Roure (percorsi sentieristici 135mila euro) e Salza di Pinerolo (area polivalente 50mila euro).

Con l’Associazione San Carlo che promuove e si cura del Forte, l’Assessore ha effettuato un sopralluogo nei locali che ospitavano il ristoro del forte distrutti nel 2013 a seguito di un incendio doloso ed attualmente ristrutturati e pronti per la riapertura.

“Le Valli Germanasca e Chisone, oltre a custodire un inestimabile patrimonio culturale, storico, folkloristico e ambientale, sono sede di punti di attrattività a caratura regionale davvero unici – dichiara l’Assessore Vignale. Ho avuto modo, infatti, di apprezzare l’egregio lavoro di recupero e valorizzazione messo in atto dall’ecomuseo “Scopriminiera” per la ex miniera di talco di Prali. Un viaggio nelle viscere della terra alla scoperta della geologia delle nostre montagne, ma anche del fondamentale e duro lavoro dei minatori piemontesi. Stesso dicasi, per altri versi, del comprensorio sciistico dei 13 laghi della Val Germanasca che rappresenta un esemplare gestione della potenzialità sportiva e turistica delle montagne piemontesi nel periodo invernale. Infine, difficile non rimanere meravigliati di fronte all’imponenza del Forte di Fenestrelle. In Val Chisone abbiamo discusso dei molti progetti di promozione: del circuito delle fortezze alpine, dei caratteristici paesi e borgate alpine, così come del Parco regionale naturale Alpi Cozie. Tutti importantissimi patrimoni e beni non solo da tutelare, ma sui quali sviluppare progettualità che coinvolgano la Regione, il Demanio, gli enti locali e le associazioni del territorio”.