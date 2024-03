“Premio Airali 2024”, concorso nazionale di poesia e fotografia

Il Circolo Ricreativo Airali, associazione no profit che opera per la socialità nel territorio del Pinerolese, ha indetto la 31esima edizione del “PREMIO AIRALI – Concorso di fotografia e poesia in lingua italiana e piemontese”

Il Premio Airali offre a tutti gli amanti della poesia e della fotografia un’occasione per presentare il proprio modo di vedere e percepire la realtà.

Da anni il Premio si fregia del patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, del Comune di San Secondo di Pinerolo, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino e dell’AICS.

In questa 31esima edizione i partecipanti potranno proporre poesie e fotografie a tema libero oppure seguire il tema del Premio 2024: “Sorsi di felicità”

Le classifiche saranno redatte da una commissione composta da esponenti della cultura, giornalisti, fotografi, critici, professori, esperti del settore. I giurati esamineranno e selezioneranno le opere designando quelle meritevoli.

Il termine per la presentazione delle opere è fissato per il 10 giugno 2024, mentre la cerimonia di premiazione – alla presenza delle autorità civili – è prevista per il 15 settembre 2024 presso la sede del Circolo Airali in San Secondo di Pinerolo.

Il bando completo è disponibile sul sito www.circoloairali.it