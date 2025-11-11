Questa mattina, l’Assessore al Patrimonio Gian Luca Vignale e il Sindaco di La Loggia Domenico Romano, accompagnati da personale tecnico e progettisti, hanno effettuato un sopralluogo alla settecentesca Villa Carpeneto.

Nel luglio del 2024 il Comune ha acquistato il bene con un investimento di un milione e mezzo. Il sopralluogo odierno con l’Assessore Vignale era per valutare una collaborazione tra Regione, Comune e Fondazioni private per il recupero e la valorizzazione della villa. Il bene, di grandissimo pregio storico e dalle molte potenzialità, si presenta in uno stato di degrado per quanto riguarda i diversi edifici che compongono il complesso.

Il Comune ha già avviato la fase progettuale per i primi lotti di opere di riqualificazione.

L’Assessore Vignale al termine del sopralluogo

“Il grande parco, la Villa, gli edifici e lo splendido viale alberato che collega il complesso al centro città, fanno di Villa Carpeneto un bene importante, che si apre a molti utilizzi sotto l’aspetto turistico, architettonico, culturale e ambientale. La posizione è assolutamente strategica nel territorio circostante. Il suo recupero ne farebbe un polo attrattivo di grande valore sia per La Loggia che per il territorio. In questo la Regione è pronta a valutare la collaborazione con il Comune e tutti i soggetti privati che intendono investire sulla valorizzazione di questo complesso storico“.

Domenico Romano, Sindaco di La Loggia

“Esprimo un sincero ringraziamento all’assessore Vignale per la sua disponibilità a visitare Villa Carpeneto e per l’attenzione con cui ha seguito la visita del sito e l’illustrazione delle sue potenzialità. La sua presenza e i preziosi spunti offerti in merito agli interventi di riqualificazione e valorizzazione rappresentano per l’Amministrazione un importante stimolo e un segnale concreto di interesse verso il patrimonio del territorio. Confido che quest’incontro possa essere l’inizio di una proficua collaborazione finalizzata alla tutela e al rilancio di un bene di grande valore storico e culturale“.