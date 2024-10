Sestriere: presentata la nuova stagione sciistica

Grande partecipazione, venerdì 18 ottobre alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sciistica in Vialattea tenutasi nella sala convegni del grattacielo Intesa San Paolo di Torino.

Una stagione invernale lunga 129 giorni che, neve permettendo si aprirà il 6 dicembre 2024 per concludersi il 13 aprile 2025. In mezzo tanti appuntamenti prestigiosi a partire dal ritorno a Sestriere della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile, in programma il 22 e 23 febbraio sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, presentata, in avvio di conferenza, da Francesca Marsaglia assieme al Presidente del Comitato Organizzatore di Sestriere, Gualtiero Brasso, e con il video saluto agli amici di Sestriere da parte delle campionesse azzurre: Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone.

La conferenza si è aperta con il saluto del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha sottolineato come il Piemonte abbia dimostrato, con i fatti, di avere un grande potenziale in grado di attirare gli investimenti di grandi gruppi stranieri come nel caso di iCON Infrastructure che, dopo aver acquisito Vialattea, ha rilevato anche la Colomion S.p.A., società che gestisce il comprensorio sciistico di Bardonecchia Ski.

Prima di addentrarsi nella consueta e puntuale analisi su cifre e dati raccolti nel corso della passata stagione, l’Ing. Giovanni Brasso, Presidente della Sestrieres S.p.A. ha dato il benvenuto a Nicola Bosticco, Amministratore delegato di Colomion S.p.A, e alla Dott.ssa Ivana Semeraro, Partenr del fondo iCON Infrastructure, sottolineando “come con questa acquisizione il prodotto neve del Piemonte, nel suo complesso, diventa sempre più importante a livello nazionale ed internazionale e pertanto ancor più significativo per la crescita del PIL turistico della nostra Regione” – ha commentato l’Ing. Giovanni Brasso.

La conferenza è stata l’occasione per fare anche il punto sugli importantissimi lavori di rinnovamento ed estensione dell’innevamento programmato nell’area di Sestriere.

“Lo scorso anno abbiamo introdotto – ha spiegato nel corso suo intervento il Direttore Generale della Sestrieres S.p.A. Luisella Bourlot – il progetto pluriennale di rinnovamento della rete di innevamento programmato nell’area sciistica di Sestriere. Quest’anno vi posso confermare che siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Oltre 7.500 metri di linee interessate dalla prima fase dei lavori sono entrate in funzione lo scorso inverno, migliorando notevolmente la produzione di neve grazie alle nuove tecnologie impiegate e all’impianto altamente performante. Proprio grazie agli evidenti benefici derivati da questi lavori di rinnovamento della rete di innevamento, e con l’obiettivo di contrastare le difficoltà legate alla situazione climatica, quest’estate abbiamo continuato a lavorare su circa ulteriori 9.000 metri di linee, non solo realizzando quanto previsto dalla fase 2 ma anticipando l’ammodernamento di alcuni settori che inizialmente erano previsti nella terza e quarta fase del progetto. Siamo intervenuti su un importante lotto che interessa anche una parte del settore Banchetta fino a Borgata, in modo tale che, già a partire dalla prossima stagione invernale, condizioni permettendo, si possa produrre neve contemporaneamente in zona Alpette e Banchetta, offrendo piste innevate anche alle quote meno elevate della zona di Borgata. Lungo tutte le linee interessate dai lavori è prevista l’installazione di generatori neve di ultimissima generazione: una rete di innevamento programmato performante ed efficiente non solo migliora

notevolmente la sciabilità e la qualità dei servizi offerti agli sciatori della Vialattea assicurando una maggior potenza ed una produzione di neve più rapida, bensì contribuisce anche alla riduzione del consumo energetico, un aspetto da non sottovalutare sia in termini ecologici che economici. Inoltre, sempre nell’ottica di migliorare la sciabilità e agevolare lo sci itinerante, punto di forza del comprensorio sciistico internazionale della Vialattea che vanta la possibilità di spostarsi sempre sci ai piedi di località in località lungo oltre 400 km di percorsi sciabili, sono stati effettuati anche interventi di sistemazione ed ampliamento delle piste di collegamento tra le aree di Sauze d’Oulx e Sestriere”.

“Quest’importante opera di rinnovamento e di implementazione dell’intero sistema di innevamento programmato nell’area di Sestriere e Borgata – ha aggiunto il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – rappresenta per tutti noi e gli operatori turistici la miglior garanzia di futuro per lo sviluppo e la crescita della nostra stazione alpina. Sono più che mai fondamentali ed arrivati in un momento importante, ci consentono di guardare al futuro con fiducia e consapevolezza di aver messo in campo le migliori tecnologie nel massimo rispetto dell’ambiente limitando al massimo i consumi di acqua ed energia. Ringrazio Vialattea per gli interventi eseguiti nell’area di Sestriere in virtù di una piena sinergia con il Comune di Sestriere. Dal punto di vista sportivo siamo pronti ad ospitare una nuova edizione della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile, le gare in notturna di Sci Alpinismo delle Universiadi di Torino 2025 ed i Mondiali Special Olympics”.

SKIPASS – Per la stagione invernale 2024/25 saranno commercializzati tre tipi di stagionali in vendita a prezzo promozionale dal 19 ottobre fino all’11 novembre. Lo skipass stagionale Vialattea Internazionale, lo stagionale Vialattea | Bardo e lo skipass stagionale Montiluna- Montgenèvre. Per maggiori informazioni e per conoscere tutte le tipologie di skipass per la stagione 2024/2025 vi rimandiamo al sito www.vialattea.it