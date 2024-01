Presentazione del libro: “Sirena Combattente”

Gentilissimi lettori,

Vi ricordiamo il prossimo appuntamento in biblioteca:

Nell’ambito del progetto “Un Villaggio da Leggere”

Giovedì 18 gennaio alle ore 17.00: “Sirena Combattente” – Yume Edizioni 2022



Presentazione del libro di Federica De Castro

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

“Federica è disabile e l’autostima è sempre stata una conquista faticosa, ma lei vuole raggiungere questo traguardo e lotta contro lo specchio, contro le fatiche di ogni giorno, contro le sue insicurezze. La storia di questa donna è una storia di rinascita, di un faticoso percorso per uscire dal tunnel e per riconquistare sogni, desideri e possibilità. Il viaggio di Federica è fatto di salite, di fermate, di moneti disperati e altri di pura luce. Potrebbe essere il viaggio di ciascuna di noi, il percorso per imparare a vivere e respirare di nuovo.”