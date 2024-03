Cirié, 11 marzo 2024 – È stato Palazzo D’Oria, uno degli edifici più belli del ciriacese, ad ospitare la presentazione ufficiale del neonato gruppo FAI Cirié Valli di Lanzo, “costola” della Delegazione FAI Ivrea – Canavese lo scorso 15 marzo 2024.

Ed è stata proprio la delegazione eporediese a tenere a battesimo il nuovo gruppo FAI Cirié – la cui referente è Martina Calvetti – con la presenza della neo Presidente Nella Falletti e di diversi volontari. A fare gli onori di casa l’Assessore al Patrimonio della Città di Cirié Barbara Re e la Consigliera delegata alla Cultura Domenica Calza, entrambe tra i promotori di questa importante iniziativa che mira a incentivare la conoscenza di alcuni bellissimi edifici, di impronta religiosa e non, del ciriacese, aderendo alle Giornate del FAI e sostenendone percorsi di recupero e restauro.

Oltre alla Città di Cirié – che patrocina l’iniziativa – il gruppo FAI Cirié Valli di Lanzo vede coinvolti anche tutti i Comuni di zona, da Caselle fino alle Valli di Lanzo. Saranno però tre al momento – San Carlo Canavese, Nole e Grosso – ad ospitare le prossime aperture calendarizzate in occasione delle Giornate FAI di Primavera del 23 e 24 marzo. A San Carlo sarà infatti visitabile la Chiesa Santa Maria di Spinerano, a Grosso la Chiesa di San Ferreolo e a Nole la Chiesa di San Giovanni Battista: tre pregevoli edifici di antica datazione, raramente aperti al pubblico e custodi di bellezze artistiche e architettoniche.

Questi gli orari delle aperture che, come di consueto, saranno gratuite e a libero accesso. Sabato 23 marzo: 14-18 – Domenica 24 marzo: 10-13 / 14-18

“È veramente una bella notizia per il nostro territorio – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – perché darà la possibilità a tanti edifici stupendi ma quasi mai aperti al pubblico di essere ammirati in tutta la loro bellezza. Dopo il successo delle Giornate FAI d’autunno dell’ottobre 2022 – con l’apertura di diversi edifici tra cui il Duomo di San Giovanni, Palazzo D’Oria, la Chiesa di San Martino di Liramo e la Cappella di Robaronzino – si è aperto un importante canale di dialogo con la delegazione FAI Ivrea – Canavese che ha portato negli ultimi mesi alla nascita del gruppo e all’organizzazione delle prossime aperture del 23 e 24 marzo. Il nostro territorio è ricco di tesori architettonici famosi anche oltre i confini regionali e siamo veramente lieti che sia nato questo ulteriore strumento per la loro valorizzazione e promozione“.