Ponte del Primo Maggio 2024: Torino non figura nella top 30

Il periodo tra fine aprile e inizio maggio, approfittando di due giorni festivi e magari aggiungendo un paio di giorni di ferie, consente un periodo abbastanza lungo per visitare luoghi vecchi e nuovi, in Italia e all’estero: ma quali sono le località più gettonate quest’anno? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più rilevanti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte del primo maggio, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone per destinazione nonché il prezzo medio delle case vacanze.

Italia batte estero, ma la prima in classifica non è italiana!

Si conferma la tendenza che vede gli italiani prediligere località nostrane rispetto a quelle estere (22 contro 8), ma con la peculiarità che ai primi due posti ci sono due località estere: si tratta di Barcellona e Parigi al secondo posto. Le altre estere sono per lo più spagnole (Palma di Maiorca nona, Benidorm 15ma, Valencia 18ma e Malaga 24ma) cui si aggiungono New York e Marrakech rispettivamente 10ma e 22ma.

Barcellona e Parigi a Roma e Napoli. Dominano Liguria e Sardegna

Se Barcellona e Parigi sono ai primi due posti, medaglia di bronzo è Roma con Napoli e Palermo a chiude la top 5. Firenze, Rimini e San Remo tra le posizioni 6 e 8, mentre Palma di Maiorca e New York completano la top 10.

Ben 4 località per Sardegna e Liguria. Sicilia e Toscana ne hanno 3 ciascuna

La Sardegna e la Liguria piazzano ben 4 località ciascuna nella top 30: per la prima solo nessuna località in top 10 ma a brillare è senz’altro Golfo Aranci che si piazza 14ma con Cagliari 17ma, Villasimius 25ma e Carloforte 29ma. La Liguria invece vede San Remo in ottava posizione, Rapallo 16ma, San Lorenzo al Mare 20ma e Genova 27ma.

Sicilia e Toscana ne piazzano invece 3 ciascuna: oltre ai rispettivi capoluoghi di regione, da segnalare le sicule Marina di Ragusa e Trapani rispettivamente 11ma e 12ma.

Lombardia e Umbria hanno due località ciascuna in top 30 tra le quali Desenzano del Garda in 19ma posizione.

Qual è il numero medio di persone per destinazione?

Molto variegato il numero di persone per destinazione. Se città come Roma sono scelte in media da 2 persone a soggiorno confermando una vocazione romantica, altre località come New York, invece, sono visitate in media da 3 persone a soggiorno. Ma si va anche a una media superiore a 3 persone che arriva alle 4 persone per imperdibili città d’arte come Parigi, Napoli e Firenze fino alle 5 di Barcellona e Malaga e addirittura alle 6 di San Remo, Carloforte e Valencia.

Qual è la città più costosa?

La città più costosa, come facile immaginare è la Grande Mela: New York costa in media 490 euro a persona a notte con Parigi al secondo posto con 404 euro: queste due mete sono le uniche al di sopra dei 400 euro. Tra i 300 euro e i 400 euro invece troviamo solo Barcellona con i suoi 301 euro a notte in media.

5 sono le località sotto i 300 euro andando dai 260 euro di Firenze ai 211 di Livigno e Golfo Aranci. Tutte le altre sono sotto i 100 euro e tra esse si distinguono, in particolare, le più economiche: si tratta di Marrakesh con i suoi 117 euro e Trapani con soli 101 euro a notte in media a persona la quale, in virtù di ciò, risulta essere la meno onerosa della top 30.