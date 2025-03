Under 19 Eccellenza: GRANTORINO corsaro a Genova

Prova di forza dell’Under 19 Eccellenza di GRANTORINO Basketball Draft, che si impone con autorità sul parquet della PGS Auxilium Genova per 63-79. I gialloblù conducono la gara sin dalle prime battute, gestendo con lucidità i momenti chiave del match e consolidando il vantaggio nei quarti centrali. Il successo arriva grazie a un’ottima fase offensiva e a una solida prova difensiva, che ha limitato l’attacco dei liguri.

Determinanti per la vittoria le prestazioni di Alessandro Milone, top scorer con 21 punti, seguito da Bossola (13) e Losito (12). Per i liguri, i migliori realizzatori sono stati Arena (13), Piazze (12) e Rossetto (10).

La gara

Il match si apre con un primo quarto combattuto, chiuso da GRANTORINO in vantaggio di due lunghezze (19-21). Nel secondo periodo, i ragazzi di coach Comazzi alzano l’intensità in entrambe le metà campo, trovando buone soluzioni offensive e contenendo i padroni di casa: il parziale di 13-21 permette ai gialloblù di allungare e andare all’intervallo sul +10 (32-42).

Al rientro dagli spogliatoi, GRANTORINO mantiene il controllo del gioco e, nonostante i tentativi di rientro dell’Auxilium, gestisce con sicurezza il margine accumulato. Nell’ultimo quarto, i torinesi chiudono definitivamente i conti, portando a casa un meritato successo.

Con questa vittoria, a tre giornate dal termine della prima fase, GRANTORINO conferma il suo ottimo momento di forma e continua la sua corsa in campionato, inseguendo con ambizione un sogno sempre più concreto. Il prossimo impegno per i gialloblù di coach Comazzi è previsto per martedì 18 marzo alle ore 20:00 al Pala Gianni Asti di Torino.

Tabellini

PGS Auxilium Genova – GRANTORINO Basketball Draft 63-79

Parziali (19-21, 13-21, 13-15, 18-22)

PGS Auxilium Genova: Arena 13, Bastianelli, James 6, Rossi 3, Provenzano 6, Orsi 9, Piazze 12, Guraschi ne, Rossetto 10, Cavargna 4, Gigliotti,

GRANTORINO Basketball Draft: Grillo 5, Vitale, Obase 6, Marcato 4, Bossola 13, Bertaina 4, Lo Buono 8, G. Milone 1, A. Milone 21, Losito 12, Quagliotto ne, Zumstein 5. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.