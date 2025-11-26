Domenica 14 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 la Pro Loco Prato Sesia, con il patrocinio del Comune di Prato Sesia, della Provincia di Novara, della Regione Piemonte, dell’Unpli Piemonte e dell’Atl Novara, ripropone anche quest’anno l’evento tanto atteso che richiama migliaia di persone, il Mercatino di Natale “Sapori a Prato”, giunto alla 28° edizione.

La manifestazione illumina con i suoi colori e le luci il centro storico intimo e raccolto del paese che si tinge di magico e si avvolge in una suggestiva e intrigante atmosfera natalizia.

Una tradizione di successo che dura da più di vent’anni, un appuntamento imperdibile con i riflettori puntati sui tanti espositori, il mercatino è fra i più grandi della zona, attira sempre più visitatori alla ricerca di un’eccellente alternativa alle classiche mete trentine o altoatesine.

Al Mercatino di Natale di Prato Sesia, in provincia di Novara, uno dei primi paesi della Valsesia, gli appassionati di originalità troveranno espositori che proporranno il meglio delle creatività e opere dell’ingegno della persona, artigianato, manufatti in legno, ricami con puncetto valsesiano, decorazioni dell’albero e per il presepe così come le prelibatezze enogastronomiche, vini del territorio, birre, salumi, formaggi di diverse regioni italiane.

La sua atmosfera riscalda il cuore suscitando emozioni, il tutto sulle note di melodie natalizie proposte dal duo di Cornamusa “Buta voja” al mattino e dalla street band “Urban Swingers Band” nel pomeriggio che con le loro allegre musiche coinvolgeranno tutti i visitatori.

In alcuni orari della giornata i più piccoli possono incontrare Babbo Natale, imbucare le loro letterine nella buca delle lettere ufficiale di Babbo Natale e ricevere in cambio sfiziosi dolcetti. Sarà inoltre presente una truccabimbi offerta dalla pro loco.

Per soddisfare al meglio il palato, presso i ristoranti locali che aderiscono all’iniziativa all’ora di pranzo sarà possibile richiedere il Menù del Mercatino e gustare ottimi piatti locali.

E dopo aver assaggiato i piatti locali volete fare due passi …….Sulla collina che sovrasta il territorio si possono ammirare i resti del castello di Sopramonte, la Torre simbolo del paese e la chiesetta dedicata alla Natività della Vergine, oltre a godere di uno stupendo panorama delle Alpi, seduti sulla Panchina gigante.

Ci sarà anche un angolo dedicato dove poter scattare la tua foto ricordo e pubblicarla sulla pagina facebook della Pro Loco #Prato Sesia.

E’ possibile iscriversi come stand al Mercatino anche tramite i moduli che troverete sul sito www.pratosesia.com , l’iscrizione ha un costo di € 10,00 ed è aperta a Pro Loco, Associazioni no-profit, produttori e commercianti di prodotti enogastronomici tipici, artigianato locale, venditori occasionali di oggetti realizzati mediante la propria abilità creativa (hobbysti).

Presso lo stand della Pro Loco di Prato Sesia sarà possibile fare o rinnovare il proprio tesseramento 2026 all’Associazione. I Soci godono di notevoli vantaggi tra cui il calendario in omaggio e gli sconti in occasione delle gite e di varie attività proposte durante l’anno. Inoltre da quest’anno daremo a tutti i Soci la UNPLI Card che permetterà di avere sconti in molti negozi in tutta Italia.

Dopo il successo degli scorsi anni saranno riproposti i dolci tipici pratesi i gustosi “Dolcini di Prato Sesia”, il paese natale di Fra Dolcino, anche quest’anno in una graziosa scatola regalo

potrete inoltre riscaldarvi con un ottimo vin brulè.

Sarà inoltre possibile acquistare i gadget di Prato Sesia, tra cui la borsa in stoffa per fare la spesa, personalizzata con l’immagine della chiesetta del Castello e la scritta Prato Sesia e le cartoline raffiguranti il paese.

Si troveranno anche molti libri su Prato Sesia.

Il calendario dell’anno 2026 “un paese dipinto dall’intelligenza artificiale” con le suggestive foto di Ernesto Vivoli conterrà il programma dettagliato delle attività della Pro Loco e di altre associazioni del paese.

All’ora di pranzo l’associazione AIB preparerà polenta e tapulone e polenta e gorgonzola.

Vi aspettiamo Numerosi come sempre!!!