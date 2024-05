L’Assessorato regionale per i Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali è lieto di comunicare che nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno 2024 dalle ore 10 alle 19 il parco del Castello di Aymavilles accoglierà la seconda edizione del Marché aux Fleurs: una mostra-mercato florovivaistica organizzata in collaborazione con l’ Associazione produttori floro-vivaisti, Asproflor, che vede coinvolti alcuni tra i più importanti espositori regionali e nazionali del settore.

Una splendida cornice fiorita con diverse iniziative collaterali per adulti e bambini che promette un’esperienza indimenticabile al cospetto di uno dei più iconici castelli valdostani, in cui il dialogo tra arte, storia e cura del verde darà origine a un evento di grande interesse.

Previsti anche momenti di riflessione e approfondimento: la coltivazione di piante e fiori in ambienti montani sarà la tematica protagonista dell’incontro con Marco Gramaglia, esperto nella coltivazione della lavanda in quota, e con Marco Sollier, titolare dell’omonima azienda agricola, che con la lavanda spontanea certificata ha ridato vita ad alcune borgate della Valle di Susa.

Un’occasione di particolare arricchimento sarà l’incontro di domenica 16 giugno con il prof. Giovanni Barberi Squarotti, docente di letteratura italiana all’Università degli Studi di Torino, che illustrerà la fortuna letteraria e artistica dei mitici giardini di Venere attraverso gli immortali versi di poeti come Lucrezio e Poliziano, fino alla recente interpretazione botanica della Primavera di Botticelli, che ha portato a individuare nel dipinto ben quaranta specie diverse di piante.

Previsto anche uno speciale percorso sensoriale per bambini, lungo il quale i piccoli visitatori potranno scoprire, con tatto, vista e olfatto, l’affascinante linguaggio dei fiori.

La manifestazione sarà arricchita, nella giornata di domenica 16 giugno, da animazioni in abiti ottocenteschi a cura del gruppo storico Nobiltà Sabauda di Rivoli (TO) che ricreerà, nel parco e nel castello, scene e atmosfere tra Otto e Novecento. Visite su prenotazione.