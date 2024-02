Domenica 3 marzo appuntamento a San Salvatore Monferrato

Ultima tappa della stagione autunno-invernale di “Genius Loci – Pomeriggi nei borghi monferrini”, domenica 3 marzo a San Salvatore Monferrato, con un programma che esprime lo spirito del luogo spaziando dall’arte pittorica, architettonica ed enogastronomica, fino a quella musicale e vernacolare.

Per la prima volta nel circuito di promozione ecomuseale ideato da Anna Maria Bruno, il Comune di San Salvatore Monferrato partecipa all’evento inserendolo nel ricco programma della rassegna “Settimane Verdi”.

Il ritrovo è previsto alle ore 15 in via Carlo Prevignano 22, presso la parrocchiale dedicata a San Martino, edificio di culto custode di numerose di opere d’arte, tra le quali spicca il “San Michele arcangelo che combatte Satana” dell’alessandrino Giorgio Soleri che, per l’occasione, verrà posto a confronto con il “San Michele che abbatte il demonio” di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, invece, conservato nella vicina chiesa, un tempo conventuale, di Sant’Antonio.

Ad accogliere i partecipanti, ci saranno il Sindaco Corrado Tagliabue e, nella San Martino, le note più belle dell’organo Giuseppe Gandini recentemente restaurato, mentre nella Sant’Antonio, quelle dell’arpista Camillo Vespoli.

Presso la Biblioteca comunale allestita in Casa Barco, poi, il cantore Mario Lombardo interpreterà le businà, ironiche poesie dialettali capaci di solleticare ilarità, sorrisi e sapori ancestrali.

L’ultima tappa sarà interamente dedicata al gusto, con l’antipasto piemontese e le marmellate da formaggi dell’Azienda “La cascina del nonno” di Graziella Buzio e Riccardo Stanchi, e la Cicurundina, la crema di nocciole sansalvatoresi al Gianduja o fondente prodotta dall’Azienda “Ca’ del fico” di Martina Buzio.

“L’edizione 2023-2024 ci ha riservato molte soddisfazioni, nuovi Comuni partner di progetto e un importante successo di pubblico. Dopo San Salvatore, la cui adesione ci ha resi felici, ci fermeremo per qualche settimana, per poi ripartire presto con un fitto calendario di eventi a coronamento della stagione primaverile ed estiva” anticipa il Presidente della Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni Corrado Calvo. “Tra le prime date in programma, l’inaugurazione dei nuovi ambienti ecomuseali, scrigni di storia, cultura e bellezza le cui espressioni ed offerta troveranno vigore attraverso moderni linguaggi digitali, tecnologici e creativi”.

L’iniziativa è a partecipazione libera e gratuita e si svolgerà anche in caso di pioggia. Maggiori info al numero: 348 2211219.