Bishal Nigra: terzo posto al concorso Giulio Rospigliosi

Bishal Nigra è un chitarrista che si è da qualche mese laureato con il massimo dei voti presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria sotto la guida del Maestro Segre e da subito è stato coinvolto in prestigiosi concerti e manifestazioni.

Ora ha deciso di dedicarsi ai concorsi dove, ovviamente, è inserito nella categoria dei professionisti. Il suo primo concorso si è svolto venerdì 16 marzo ed è stato subito un podio con un meritatissimo terzo posto.

Si tratta dello storico concorso chitarristico Nazionale “Giulio Rospigliosi” giunto alla sua 28° edizione e che si svolge puntualmente nel mese di marzo a Lamporecchio in Provincia di Pistoia.

In Giuria nomi prestigiosi del panorama chitarristico internazionale. Dal Greco Antigoni Goni, docente presso il Reale Koninklijk Conservatorium di Bruxelles che ha Presieduto onorevolmente la commissione, agli italiani Piero Di Giuseppe e Arturo Tallini docenti, il primo, presso la scuola di Alto perfezionamento di Fiesole e, il secondo, presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma fino a Emanuele Pauletta vincitore dello stesso premio per l’edizione 2023 e Salvatore Serminara rappresentante esclusivo per l’Italia di Aiersi Guitar (il colosso cinese che cura la promozione del catalogo professionale di chitarre classiche).

Bishal Nigra, al suo primo concorso in qualità di professionista appunto, si è cimentato in un complesso programma tecnico ed espressivo che ha compreso l’”Invocacion y danza” di Joaquin Rodrigo ed il “Tema con Variazioni” di Giulio Regondi su un’aria di Vincenzo Bellini tratta da “I Capuleti ed i Montecchi”.

Per incontrare il giovane concertista si può chiedere appuntamento presso l’ Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese dove insegna ogni venerdì pomeriggio.