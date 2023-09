Conferenza a tre voci per far conoscere la figura di Antonio de Nebrija (1441-1522), considerato il primo umanista ispanico.

Martedí 26 settembre 2023, ore 18:00 – Circolo dei Lettori (Via Giambattista Bogino, 9) – Torino

L’Instituto Cervantes di Milano organizza la conferenza Antonio de Nebrija e la sua influenza italiana, un incontro imprescindibile per ogni ispanista per conoscere a fondo la figura del primo grande umanista spagnolo accompagnati da tre grandi intellettuali spagnoli: i linguisti Juan Luis Cebrián (fondatore de El País) e Darío Villanueva e il professor Diego Moldes. Modera l’incontro la prof.ssa Veronica Orazi, del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne di Torino.

Riuscite a immaginare di imparare una lingua senza una grammatica? Antonio de Nebrija ne comprese l’importanza e, dopo aver studiato in Italia, creò la prima grammatica della lingua spagnola, che oggi ha più di 500 anni. Nato in Spagna nel 1441, ebbe uno stretto rapporto con l’Italia, dove sviluppò gran parte della sua formazione accademica. Fu il nostro primo grande umanista: traduttore, teologo, linguista, scrittore, poeta, storico, insegnante, tipografo ed editore. Eccelse in campi come la legge, la medicina, l’astronomia e l’educazione. Per rendergli omaggio e conoscere meglio la sua figura ispiratrice, saranno con noi tre grandi esperti di Nebrija che ci parleranno da diversi punti di vista di questo personaggio eccezionale, complesso e affascinante.

Juan Luis Cebrián: è un giornalista, scrittore e imprenditore spagnolo. È stato il direttore fondatore del quotidiano El País, che ha diretto dal 1976 fino al novembre del 1988. Dal 19 dicembre 1996 è membro della Real Academia Española. Nel 2018 ha lasciato la presidenza del Grupo Prisa nelle mani di Manuel Polanco. Per 43 anni (dal 1976 al 2018) Cebrián è stato considerato da diversi mass media internazionali come uno dei dieci spagnoli più influenti in Spagna e in America Latina.

Darío Villanueva Prieto: è un teorico e critico letterario spagnolo. È docente presso la Facoltà di Filologia dell’Università di Santiago de Compostela, dove è professore di Teoria letteraria e Letteratura comparata. È stato rettore dell’Università di Santiago de Compostela (1994-2002) e direttore della Real Academia Española (2014-2018). Dal 2015 è membro della giuria del Premio Principessa de Asturias per la letteratura. É Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Universidad Nebrija.

Diego Moldes: scrittore, saggista, romanziere, critico cinematografico e storico spagnolo. È membro della Fundación Nebrija, coordinatore delle Attività della Commissione Nebrija 500 anni e autore del libro Antonio de Nebrija y su origen judeoconverso.

L’incontro avrá luogo presso il Circlo dei Lettori (Via Giambattista Bogino 9, Torino), martedí 26 settembre alle 18h00, con servizio di traduzione simultanea spagnolo/italiano.