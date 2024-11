Domenica 24 novembre, ore 17, avrà inizio la stagione Famiglie con Yo Yo Piederuota, terzo spettacolo della Piccola trilogia degli altri bambini, progetto ideato dalla Compagnia Santibriganti: nelle scorse stagioni i loro attori hanno già portato sul palco del Mulino Fratelli in fuga e Ahi! Ahia! Pirati in corsia.

Si tratta della storia di Giovanni e di Giorgia. Ci diverte e ci emoziona.

Lui, Giovanni, da tutti chiamato Yo: troppo alto e con due grandi piedi per correre.

Lei, Giorgia, da tutti chiamata Yo: troppo orgogliosa e con due grandi ruote per forza.

C’è un cortile asfaltato, c’è un canestro mezzo scassato e un quartiere di una città.

C’è una stanza, c’è una lavagna e la scuola di una città.

Non c’è molto che possa aiutarli a farli diventare amici, se non quella palla che si butta dentro un canestro e poco altro. Ma a volte, si sa, basta poco per far accadere tanto.

Il progetto Yo Yo piederuota, nasce dal desiderio di raccontare la disabilità che incontra l’abilità

In questo caso abilità intesa sia nell’accezione di normodotati sia nella capacità di rendere abile e quindi speciale un corpo nel compimento di un atto fisico performativo come potrebbe essere in questo caso uno sport: il basket. Il tutto attraverso gli sguardi, gli incontri e gli scontri di due bambini che scoprono la loro fisicità, il loro corpo, sia corpo libero da impedimenti sia il corpo impedito nella libertà delle proprie azioni.

Sarà probabilmente una strada faticosa e piena di difficoltà e che durerà tutta una vita.

YoGiorgia e YoGiovanni ci stanno provando. Intanto crescono. Grande ritorno per i contest a tema in cui i più piccoli potranno dare sfogo a tutta la loro creatività: il vincitore riceverà due biglietti omaggio per la data successiva.



Per questo spettacolo chiediamo di realizzare un canestro con materiali riciclati.

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione, via telefono o whatsapp al numero 370.3259263 o via mail a info@mulinoadarte.com.