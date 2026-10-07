“Andare Oltre Concert” inaugura la rassegna “Dal Tramonto all’Alba”
Il 15 ottobre il pianismo di Carmelo Spoto apre la stagione proposta dall’Università Popolare ArtInMovimento APS alla Fondazione Giubileo per la Cultura ETS di Torino con pagine di Beethoven, Debussy, Fauré, Ravel, Chopin e sue composizioni originali.
Esordirà giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 20.00, a Torino, la prima edizione della rassegna culturale “Dal Tramonto all’Alba” con “Andare Oltre Concert”, promossa dall’Università Popolare ArtInMovimento APS, in collaborazione con la Fondazione Giubileo per la Cultura ETS e Costruiamo Gentilezza.
La kermesse musicale prende il via il giorno precedente l’apertura del convegno internazionale “Andare Oltre. Uniti nella Luce” (Borgaro Torinese, 16-18 ottobre), a cui è connessa.
La serata inaugurale si terrà presso la Sala Polivalente della Fondazione Giubileo per la Cultura ETS, sita a Torino, in corso Bramante 58, interno 7, e vedrà protagonista al pianoforte Carmelo Spoto, pianista e compositore siciliano da anni attivo in Piemonte e direttore artistico dell’intera rassegna.
Il concerto prevede un itinerario musicale denso ed evocativo, suddiviso in due tempi:
- Prima parte:
- L. v. Beethoven: Sonata n. 14 in Do diesis minore, op. 27 n. 2 “Moonlight”
- C. Debussy: Clair de lune e Jardins sous la pluie
- C. Spoto: Beyond
- Seconda parte:
- G. Fauré: Pavane, op. 50
- M. Ravel: Pavane pour une infante défunte
- F. Chopin: Valzer in La minore op. 34 n. 2, Preludio in Re bemolle maggiore op. 28 n. 15 “La goccia” e Polacca in La bemolle maggiore op. 53 “Eroica”
- C. Spoto: Before the Light.
«Ho strutturato questo programma in profonda sintonia con la X edizione del convegno Andare Oltre, guidando l’ascoltatore attraverso i temi del passaggio, della memoria, ma anche della potente energia trasformativa della musica», dichiara Carmelo Spoto.
«Siamo entusiasti di dare il via a questo progetto e di poter nutrire il pubblico con un repertorio classico ricercato, affascinante e tecnico al tempo stesso», aggiunge Annunziato Gentiluomo, curatore dell’organizzazione e della programmazione. Ricordiamo che la rassegna proseguirà il 21 novembre con un appuntamento dedicato alla sonata classica e il 15 dicembre con la musica elettronica di Alessandro Di Maio».