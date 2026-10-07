“Andare Oltre Concert” inaugura la rassegna “Dal Tramonto all’Alba”

Esordirà giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 20.00, a Torino, la prima edizione della rassegna culturale “Dal Tramonto all’Alba” con “Andare Oltre Concert”, promossa dall’Università Popolare ArtInMovimento APS, in collaborazione con la Fondazione Giubileo per la Cultura ETS e Costruiamo Gentilezza.

La kermesse musicale prende il via il giorno precedente l’apertura del convegno internazionale “Andare Oltre. Uniti nella Luce” (Borgaro Torinese, 16-18 ottobre), a cui è connessa.

La serata inaugurale si terrà presso la Sala Polivalente della Fondazione Giubileo per la Cultura ETS, sita a Torino, in corso Bramante 58, interno 7, e vedrà protagonista al pianoforte Carmelo Spoto, pianista e compositore siciliano da anni attivo in Piemonte e direttore artistico dell’intera rassegna.

Il concerto prevede un itinerario musicale denso ed evocativo, suddiviso in due tempi:

Prima parte: L. v. Beethoven: Sonata n. 14 in Do diesis minore, op. 27 n. 2 “Moonlight” C. Debussy: Clair de lune e Jardins sous la pluie C. Spoto: Beyond

Seconda parte: G. Fauré: Pavane, op. 50 M. Ravel: Pavane pour une infante défunte F. Chopin: Valzer in La minore op. 34 n. 2, Preludio in Re bemolle maggiore op. 28 n. 15 “La goccia” e Polacca in La bemolle maggiore op. 53 “Eroica” C. Spoto: Before the Light.



«Ho strutturato questo programma in profonda sintonia con la X edizione del convegno Andare Oltre, guidando l’ascoltatore attraverso i temi del passaggio, della memoria, ma anche della potente energia trasformativa della musica», dichiara Carmelo Spoto.

«Siamo entusiasti di dare il via a questo progetto e di poter nutrire il pubblico con un repertorio classico ricercato, affascinante e tecnico al tempo stesso», aggiunge Annunziato Gentiluomo, curatore dell’organizzazione e della programmazione. Ricordiamo che la rassegna proseguirà il 21 novembre con un appuntamento dedicato alla sonata classica e il 15 dicembre con la musica elettronica di Alessandro Di Maio».