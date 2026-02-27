Esce oggi la prima raccolta di Ludovico Einaudi interamente dedicata al pianoforte solo. Solo Piano (Decca) ripercorre trenta anni di una carriera straordinaria. Accanto alle composizioni per solo pianoforte più amate dal pubblico, la raccolta include l’inedito Memory One, disponibile già da oggi, che Ludovico racconta così: “Memory One ha la sostanza di un’essenza, un breve racconto nato in un momento che non volevo dimenticare”.

La raccolta conduce l’ascoltatore in un viaggio affidato ai soli tasti del pianoforte: da Elegy for the Arctic, eseguita da Einaudi su una piattaforma galleggiante nell’Oceano Artico per Greenpeace nel 2016, fino a una speciale versione per pianoforte solo di Experience (2013), il suo brano più ascoltato di sempre. Fanno parte del percorso anche composizioni amatissime come Nuvole Bianche e Una Mattina.

A successi più recenti come Adieux (2024), record di streaming con 2,5 milioni di ascolti nel giorno di uscita, e come Jay, dall’album The Summer Portraits che ha primeggiato le classifiche del 2025, si uniscono altre composizioni emblematiche della storia artistica di Ludovico Einaudi.

Solo Piano arriva in coincidenza con il suo imminente tour europeo in solo, che prenderà il via il 28 febbraio in Austria e toccherà Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera e Irlanda. Un’occasione unica per vivere l’essenza più pura della sua musica sui palcoscenici più prestigiosi d’Europa.

Negli ultimi trent’anni, Ludovico Einaudi si è progressivamente affermato come il più importante compositore di musica classica contemporanea, conquistando milioni di ascoltatori attraverso cinema, televisione e grandi palcoscenici internazionali.

Dai concerti nell’Oceano Artico alle residenze record alla Royal Albert Hall, al Barbican e alla Sydney Opera House, Einaudi continua a condividere la sua musica con il pubblico di tutto il mondo, sia alla testa del suo ensemble sia nella sua forma più essenziale, da dove tutto è cominciato, il pianoforte solo.

Sarà inoltre disponibile lo spartito della raccolta Solo Piano.

Ludovico Einaudi – “Solo piano”

Disponibile in digitale, CD, 2 LP e 2 LP Limited Edition (vinile verde)

Tracklist