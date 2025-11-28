A Lanzo il Natale non è solo una ricorrenza: è un percorso che cresce giorno dopo giorno, trasformando strade, piazze e chiese in luoghi vivi, animati, attraversati da famiglie, bambini, gruppi e associazioni.

Il calendario di “A Natale Lanzo è… Paese in festa” si presenta ricchissimo, articolato e pensato per accompagnare la città dal 29 novembre al 6 gennaio, in un crescendo di emozioni, riti e piccoli grandi gesti di comunità. Si parte sabato 29 e domenica 30 novembre con “Mattoncini sotto l’Albero”: esposizioni, laboratori creativi e costruzioni per grandi e piccoli, ospitati al LanzoIncontra in piazza Rolle. Un fine settimana dal sapore familiare, con apertura sabato dalle 14,30 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18. Domenica 30 novembre, alle 16, la chiesa di Santa Croce ospita il concerto “È tempo di Gioia!”, un appuntamento musicale che porta in città un primo assaggio dell’atmosfera natalizia grazie al coro “For Every Age” e “Le mille e una nota”.

Venerdì 5 dicembre arriva uno dei momenti più attesi: a partire dalle 18,15 ci sarà l’accensione delle luci natalizie dai Giardini della Stazione. I cori lanzesi accompagneranno l’evento, che si concluderà con una sorpresa per i presenti. Dal 6 all’8 dicembre, Lanzo si anima con una serie di iniziative diverse, ma complementari. Prende avvio la Mostra Missionaria del Gruppo Missionario presso il LanzoIncontra, aperta sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.

Da sabato 6 dicembre a lunedì 8 dicembre – dalle 9 alle 19,30 – torna anche il Mercatino di Natale con gli espositori locali organizzato dell’associazione Ri-Lanzo Commercio e Turismo presso l’Ala Mercatale.

Domenica 7 dicembre la giornata inizia con le celebrazioni religiose: dopo la funzione delle 8,15 alla chiesa di Santa Croce ci sarà l’inaugurazione del presepe; alle 11, in Parrocchia la messa della Giornata del Ringraziamento e, a seguire, l’inaugurazione del presepe. Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, è dedicato ai bambini con il “Cassetta di Babbo Natale e Ufficio Postale” al LanzoIncontra: tutti i partecipanti riceveranno un certificato di buon comportamento e, alle 16, è prevista una merenda. Nella stessa giornata, la città vive un denso programma religioso: alle 12 la cerimonia in onore di Santa Barbara con la partecipazione dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Lanzo al Santuario di Loreto e, a seguire, l’inaugurazione del presepe. Dalle 15, invece, ci sarà l’inaugurazione dei presepi delle Abbadie di San Sebastiano e San Lorenzo, San Michele, del Museo Etnografico Arte Tessile e del Santuario di Santa Lucia.

Da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre, spazio ai festeggiamenti del Santuario di Santa Lucia in zona Grange. Sabato 13 dicembre la biblioteca civica ospita alle 10,30 una lettura ad alta voce in inglese dedicata ai bambini dai 5 ai 7 anni. La giornata prosegue con le celebrazioni religiose: alle 18 la messa nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli per i pazienti seguiti dalla Faro. Alle 21, infine, l’Avis propone un concerto a favore del progetto “Vedere con le orecchie”.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre si terrà la diciassettesima “Mostra della Tavoletta” a cura del Comitato Ponte del Diavolo al LanzoIncontra, aperta sabato 13 dalle 15 alle 18 e domenica 14 dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Domenica 14 dicembre sarà celebrata la messa alle 9,30 al Santuario di Santa Lucia. Alle 10 arriva in città il corteo dei Babbi Natale in moto, organizzato dalla Pro loco, reso possibile dalla collaborazione dei “Motociclisti per la solidarietà”, con visita e auguri all’Ospedale e alla residenza per anziani Collegio San Filippo Neri; oltre al consueto giro per le vie del centro. Sarà poi possibile pranzare all’interno dei locali della Società Cooperativa Albert, previa prenotazione al numero presente in locandina.

Venerdì 18 dicembre alle 20,30 si terrà la serata di scambio Auguri di Natale a cura del Cai nella Sala Atl. Venerdì 19 dicembre, alle 21, va in scena “Charlie e la Fabbrica di Cioccolato”, spettacolo con attività ginnastiche e performance di pole dance proposte da Artistica Academy alla palestra “Pertini”.

Sabato 20 dicembre è una data cardine del programma, con una città letteralmente in movimento. Alle 10, dalla stazione, parte la camminata “Passi tra storia e leggenda – Il Natale a Lanzo”, organizzata dall’Aps Panta Rei con la collaborazione de La Terra di Mezzo. Alle 10 e alle 11, la biblioteca civica accoglie letture animate speciali natalizie dedicate ai bambini dagli 8 agli 11 anni, con la collaborazione della Filodrammatica “Il Ribaltino”. Alle 16, la messa animata dal coro “For Every Age” coinvolgerà i pazienti degenti e i loro familiari nella cappellania dell’Ospedale.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre piazza Rolle, sia all’esterno che all’interno del LanzoIncontra, diventerà il cuore pulsante della prima edizione di NoëlFest – Il Festival del Re Agrifoglio, un evento, organizzato dalla Proloco, che trasforma Lanzo in un villaggio popolato da elfi, druidi, artigiani e antiche leggende. Pensato come un viaggio dentro un Natale “altro”, quello raccontato dalle tradizioni celtiche e dalle storie sussurrate attorno al fuoco, NoëlFest propone un programma denso e spettacolare, capace di catturare adulti, famiglie e appassionati di magia e rievocazioni. Nella giornata di sabato 20 dicembre – dalle 10,30 alle 12,30 – si potrà assistere allo spettacolo itinerante “NoëlFest” a cura dell’associazione Dragon Fly.

Martedì 23 dicembre, alle 21, si respira l’atmosfera più classica del Natale con il concerto del Coro Polifonico di Lanzo nella chiesa di San Pietro in Vincoli. La vigilia, mercoledì 24 dicembre, alle 16, spazio alla Mostra “Sorrisi Giochi e Tanta Vita”, uno scambio di auguri al Centro Sociale d’Incontro. Alle 24, invece, sarà celebrata la Santa Messa di Natale nella Chiesa Parrocchiale.

Sabato 27 dicembre, alle 21, la Consulta Giovani lancia un format inedito per la città: la prima edizione del Silent Party, pensato per coinvolgere i ragazzi in un momento di festa condivisa. Il nuovo anno si apre con un’altra tradizione dedicata ai più piccoli: lunedì 5 e martedì 6 gennaio va in scena “La Carica dei 101”, spettacolo di ginnastica artistica del Quadrifoglio Rosso. Gli spettacoli sono previsti il 5 gennaio alle 20,30 e il 6 gennaio alle 17. Infine martedì 6 gennaio, alle 16, la chiesa di Santa Croce ospita il concerto “In tempore Nativitatis”, tra canti natalizi e riflessioni, a cura del Coro Novæ Laetitiæ. A completare il percorso, l’invito a visitare i presepi sparsi nei vari punti della città, dalle abbadie ai musei, dalla parrocchia ai santuari: un itinerario che si rinnova di anno in anno e che rappresenta uno degli elementi più identitari del Natale a Lanzo.