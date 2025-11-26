Torino, 26 novembre 2024 – Si è concluso oggi a Torino il 28° Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), che si è svolto dal 24 al 26 novembre. Michele Vigne è stato riconfermato praticamente all’unanimità Presidente nazionale per il prossimo quadriennio, segno della fiducia nel percorso intrapreso e nelle priorità strategiche individuate in questi anni.

All’evento di apertura, dedicato all’80°anniversario dei bombardamenti su Torino, sono intervenuti l’On. Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito in rappresentanza del Governo, e dell’On. Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze, in rappresentanza della Camera dei Deputati.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni al lavoro dell’ANVCG, hanno portato il loro saluto l’Assessore Maurizio Marrone per la Regione Piemonte, il Vicesindaco Jacopo Suppo per la Città Metropolitana di Torino e l’Assessore Marco Porcedda per il Comune di Torino.

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, hanno fatto pervenire messaggi di saluto, sottolineando il valore dell’impegno dell’Associazione nella tutela dei civili colpiti dalla guerra.

La cerimonia è stata arricchita dalla testimonianza di alcune vittime civili di guerra. Presenti, inoltre, gli studenti del Liceo Germana Erba di Torino, che hanno proposto una performance musicale dedicata alla pace, e gli studenti vincitori del concorso “Memoria e Pace”, segno del forte legame dell’Associazione con il mondo della scuola e con i giovani.

Durante i tre giorni di lavoro, i delegati provenienti da tutta Italia hanno tracciato un bilancio degli obiettivi raggiunti e hanno definito le sfide future per assicurare un sostegno sempre più efficace ai civili colpiti dalle conseguenze dei conflitti armati.

L’assemblea, inoltre, ha eletto i nuovi Consiglieri nazionali, che affiancheranno Vigne nel governo dell’ANVCG, e i componenti degli organi statutari, chiamati a garantire il funzionamento democratico e trasparente dell’Associazione.

Il Presidente nazionale riconfermato, Michele Vigne:

“Negli ultimi quattro anni abbiamo portato avanti iniziative che hanno rafforzato in modo concreto la presenza della nostra Associazione sul piano nazionale e internazionale, ottenendo risultati di grande rilievo. Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai delegati per la fiducia che ancora una volta hanno riposto in me: è un mandato che accolgo con profondo senso di responsabilità.

La nostra storia nasce per dare voce e dignità a chi non l’aveva e questo impegno resta il cuore pulsante della nostra missione. Oggi, a oltre ottant’anni dalla fondazione, ribadiamo con forza che solo il Diritto internazionale umanitario può garantire la protezione dei civili coinvolti nei conflitti armati. Continueremo a impegnarci per promuovere la cultura della pace e per ridurre il costo umano delle guerre che, purtroppo, continuano a mietere vittime innocenti in ogni parte del mondo“.

Con la chiusura del 28° Congresso Nazionale, l’ANVCG rinnova dunque la propria missione a tutela delle vittime civili di guerra, confermando il proprio ruolo storico e la volontà di affrontare con determinazione le sfide del futuro.