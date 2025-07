IX Festival Internazionale del Folklore

Il Gruppo Folk-Corale Rododendro è lieto di ripresentare il Festival Internazionale del Folklore, una kermesse di musica e danza folk che si snoderà nelle Valli di Lanzo dal 9 al 13 luglio 2025. La cerimonia di apertura è prevista mercoledì 9 luglio, ore 21:00, a Lanzo Torinese (Piazza Peradotto). A seguire, giorni di spettacoli itineranti in diversi comuni montani, con un emozionante gran finale domenica 13 luglio nuovamente a Lanzo Torinese.

L’evento rappresenta un vero ponte tra culture, che riunisce comunità diverse in un’unica festa di folk e tradizione. #NaturalAsFolk è più di un hashtag: è la firma del nostro festival! Fuori dallo schermo, dentro il paesaggio. Esperienze dal vivo, suoni che nascono dal cuore della Terra e incontri che lasciano il segno. Vivi il folk come non l’hai mai fatto prima — naturale, coinvolgente, indimenticabile.

L’evento biennale, giunto alla nona edizione, celebra anche i primi venti anni dalla sua nascita avvenuta nel 2005 grazie all’intuizione e all’impegno dell’allora presidente Giulio Giacchero. Nel corso degli anni il Festival Internazionale del Folklore ha portato nel territorio delle Valli di Lanzo gruppi provenienti da Italia, Cina, Romania, Argentina, Slovenia, Russia, Uruguay, Croazia, India, Kenya, Nuova Zelanda, Irlanda, Bulgaria, Slovacchia, Cile ed Ucraina. Anche quest’anno ci saranno ospiti provenienti dall’estero e da altri continenti.

La manifestazione si propone di riunire comunità di culture diverse e di offrire spettacoli folkloristici di eccellenza. Ospiti internazionali come il Nantou Dance Group da Taiwan e la Cultural Artistic Society Slavija dalla Bosnia-Erzegovina porteranno sul palco danze, canti e musiche tradizionali, affiancandosi alle esibizioni del Gruppo Rododendro.

Il Rododendro, fondato nel 1973 da Giulio Giacchero, è da sempre impegnato nella ricerca e valorizzazione della tradizione popolare delle Valli di Lanzo: canti corali di montagna, balli popolari e momenti teatrali che raccontano la vita quotidiana nei paesi alpini. Quest’iniziativa sottolinea il forte legame con il territorio montano e la sua storia, proseguendo il percorso di promozione culturale intrapreso dal gruppo.

Gli spettacoli attraverseranno scenari caratteristici delle Valli di Lanzo, coinvolgendo comuni della Val Grande e di Viù. Tra le tappe previste figurano anche quelle di Cantoira, Mezzenile e Viù, siti suggestivi che esaltano il rapporto storico tra montagna e tradizione locale.

La manifestazione gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e della Città Metropolitana di Torino – a conferma delle solide collaborazioni istituzionali – oltre al sostegno di enti locali e pro loco. In questo modo il festival si configura anche come volano di promozione turistica del territorio, valorizzando le antiche tradizioni popolari delle Valli di Lanzo attraverso un percorso culturale itinerante.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Si segnala in particolare la parata folkloristica di domenica 13 luglio e il gran finale in Piazza Rolle a Lanzo Torinese, ore 20:00 ove si unirà anche il gruppo folkloristico I danzatori di Bram da Cavour.

Gli appuntamenti si svolgeranno anche in caso di maltempo, spostandosi in luoghi coperti. Oltre agli spettacoli folkloristici sono previste ulteriori iniziative collaterali come la cerimonia di intitolazione della sala principale della sede del gruppo al suo fondatore Giulio Giacchero che si svolgerà sabato 12 luglio alle ore 9:15 o come #NaturalAsDance, un viaggio intorno al mondo a passo di danza.

Un evento aperto a tutti dove la musica, il movimento e la cultura si incontrano. #NaturalAsDance, che si terrà sabato 12 alle ore 10:30 in Piazza Peradotto a Lanzo Torinese e un momento di festa, scoperta e partecipazione, in cui gruppi folkloristici internazionali condividono con il pubblico i passi, i ritmi e le storie delle loro danze tradizionali.