Arriva “Il Mundajè”, il Primo Campionato del Mondo dei Caldarrostai

Manca sempre meno a uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno piemontese: la 27ª edizione della “Festa del Re Marrone”, in programma dal 23 al 26 ottobre 2025 a Chiusa di Pesio, nel cuore delle Alpi cuneesi.

Quest’anno, la storica manifestazione dedicata alla castagna di montagna si arricchisce di un evento unico nel suo genere: il debutto de “Il Mundajè” – Primo Campionato del Mondo dei Caldarrostai, una gara spettacolare che vedrà protagonisti i tradizionali mundajè, ovvero i caldarrostai delle valli locali.

Frutto della collaborazione tra il Comune di Chiusa di Pesio e numerose associazioni del territorio, il Campionato è molto più di una semplice gara: è un omaggio alle tradizioni montane e un’occasione per valorizzare un antico mestiere, fortemente legato all’identità culturale delle comunità alpine.

Il Mundajè” – gioco di parole che fonde “Mondiale” con il termine dialettale per caldarrostaio – nasce con l’ambizione di diventare un simbolo di rinascita per le vallate alpine. Un’occasione per fare comunità, raccontare il passato e guardare con fiducia al futuro, attraverso il sapore e il calore di una tradizione senza tempo.

La gara

Aperta a tutti gli appassionati non professionisti maggiorenni, la competizione prevede la preparazione delle caldarroste secondo l’antico metodo tradizionale: padella con fondo bucato appesa a un treppiede, con un vero fuoco a legna alimentato manualmente.

Il Campionato si svolgerà sabato 25 e domenica 26 ottobre, all’interno della Festa del Re Marrone. I partecipanti saranno suddivisi in gironi eliminatori formati per sorteggio: ogni girone prevede sei postazioni identiche, dotate di tutta l’attrezzatura necessaria.

Premi in palio

Oltre alla qualità delle caldarroste, saranno premiati anche altri aspetti folkloristici e simbolici dell’evento:

  • Le tre squadre migliori nella preparazione delle caldarroste
  • Il concorrente con lo stile e l’abbigliamento più tradizionale
  • La miglior caldarrostaia (Mundajera)
  • Il Premio simpatia, assegnato a sorpresa
Un’opportunità per tutti

Per incentivare la partecipazione anche da più lontano, il soggiorno sarà offerto da uno sponsor per i concorrenti provenienti da fuori provincia. Un modo concreto per accogliere e coinvolgere appassionati da tutto il territorio nazionale… e non solo!

Come partecipare
Le iscrizioni sono aperte presso:
+39 0171 734 990

