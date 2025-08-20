Ogni anno migliaia di studenti scelgono di lasciare la propria città per intraprendere un percorso universitario a Torino. Una scelta che non riguarda solo l’università o il corso di laurea, ma anche l’esperienza di vita che ne consegue.

Studiare nel capoluogo piemontese significa sì concentrarsi sugli esami, ma anche costruire nuove amicizie, vivere momenti indimenticabili e conoscere un lato della città fatto di serate, concerti, festival e socialità. Un mix che rende l’esperienza universitaria completa e davvero formativa, dentro e fuori dalle aule.

In questo articolo vediamo quali sono i luoghi di ritrovo e divertimento della città della Mole, in modo che chi è ancora alla ricerca di soluzioni di affitto studenti a Torino possa orientarsi al meglio nella scelta dell’abitazione perfetta anche in termini di socialità, musica e svago.

I 3 principali quartieri del divertimento a Torino

Sebbene Torino offra luoghi di ritrovo e divertimento sparsi un po’ ovunque, sono tre i principali quartieri che, nel corso degli anni, sono diventati il fulcro della movida serale e notturna.

Il primo è San Salvario, il quartiere più gettonato da studenti e giovani. Tra via Baretti, via Belfiore e le vie laterali sono nati un’infinità di locali pronti a soddisfare tutti i gusti: cocktail bar, pub rustici, ristorantini etnici, club dove poter ballare, ecc.

C’è poi Vanchiglia, il quartiere universitario per eccellenza, dove è possibile trovare varie soluzioni di affitto studenti a Torino. Questa zona offre bistrot, caffetterie alternative, librerie con spazi di coworking e tanti bar che la sera si trasformano in punti di ritrovo per serate più rilassate, ma decisamente vivaci.

Infine, c’è il Quadrilatero Romano: situato a pochi passi da Piazza Castello, si configura come un reticolo di stradine storiche piene di cocktail bar, dehors e locali che si animano soprattutto nel fine settimana.

I 3 ritrovi all’aperto per divertirsi a Torino

Oltre a locali e quartieri divenuti fulcro del divertimento torinese, questa città offre anche molti spazi all’aperto dove potersi rilassare e socializzare.

Ci sono i famosissimi Murazzi del Po, sotto Piazza Vittorio Veneto, che rappresentano da anni una delle mete più amate nelle serate estive, con locali sulle rive, concerti, dj set e fiumi di drink.

Molto affascinante è poi il Parco del Valentino, ideale per picnic giornalieri, studi di gruppo sul prato o un giro in bici, ma anche per ritrovi e raduni durante le serate più calde.

Infine, c’è Piazza Vittorio Veneto, uno dei salotti a cielo aperto più grandi d’Europa, dove sedersi a un tavolino o iniziare la serata.

Locali ed eventi per divertirsi a Torino

Il capoluogo piemontese è ricco di locali storici conosciuti ben oltre i confini, che rendono Torino cuore della movida.

Storici club torinesi che ospitano concerti di band italiane e internazionali, o locali per serate più tranquille, ma con intrattenimento di altissima qualità.

A livello di eventi, Torino ospita una serie di appuntamenti fissi, spettacolari festival per gli amanti della musica.Tanti anche i mercatini vintage e handmade, così come le rassegne cinematografiche e il cinema estivo all’aperto, con proiezioni sotto le stelle nei cortili storici della città.