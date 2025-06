In occasione dell’80° anniversario dalla fondazione dell’ANEI – Associazione Nazionale Ex Internati – la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Paola Antonetto, ha preso parte oggi alla cerimonia commemorativa tenutasi in corso Vinzaglio a Torino, portando il saluto delle istituzioni e rendendo omaggio a una delle pagine più alte, ma troppo spesso dimenticate, della storia italiana del Novecento.

Nel suo intervento, Antonetto ha sottolineato il valore civile e morale della ricorrenza:

“Celebriamo chi ha visto nascere e crescere valori profondi di libertà, giustizia e dignità umana. Ottant’anni fa, in un’Italia lacerata dalla guerra, soldati senza armi ma non senza onore decisero di non dimenticare, trasformando il dolore in testimonianza viva.”

Un messaggio di profonda gratitudine e rispetto verso gli Internati Militari Italiani (IMI), che dopo l’8 settembre 1943 furono deportati nei campi di prigionia nazisti e scelsero di non collaborare con il regime di occupazione, pagando questa scelta con la fame, il gelo e spesso con la vita.

“La loro resistenza silenziosa è un capitolo fondamentale della lotta per la libertà. Grazie all’ANEI, oggi quella storia è parte viva della coscienza collettiva del nostro Paese”.

Nel rivolgersi ai rappresentanti dell’ANEI, ai familiari e ai giovani presenti, la consigliera ha ribadito l’importanza di custodire la memoria come atto di impegno quotidiano: “La libertà non è mai un dato acquisito, ma un bene fragile, da difendere giorno per giorno. Ricordare significa educare, agire, tramandare”.

Il consigliere Antonetto ha concluso ringraziando l’Associazione per l’instancabile lavoro svolto in questi otto decenni: “In ogni pagina di diario scritta nei lager, in ogni sguardo di chi è tornato, c’è un pezzo del nostro presente. Raccoglierlo non è solo un dovere della memoria, ma un gesto d’amore per il nostro Paese e per la sua democrazia”.

La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e partigiane, studenti e cittadini. Un momento solenne e partecipato, nel segno del ricordo e dell’impegno per le nuove generazioni.