Nicolò Cavallone al violino e Franco Cavallone alla chitarra classica presentano sabato 29 marzo a Sala Scicluna (Via R. Martorelli 78 interno cortile) un programma musicale che è un viaggio nella musica dal periodo barocco a quello romantico.

Il concerto farà scoprire musiche dei compositori che hanno fatto la storia del violino dal XVII al XIX secolo con qualche divagazione.

Nicolò Cavallone

Classe 2005, ha frequentato con successo i corsi Propedeutici del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino ed ha l’ammissione al Triennio del medesimo Conservatorio. Ha studiato con diversi maestri e segue la Prof.ssa Antonella Di Michele. Nel 2023 ha seguito un corso del M° Giuseppe Gibboni. Ha seguito delle lezioni di composizione del M° Carlo Defranceschi, che gli ha dedicato il brano per violino e chitarra “Chez Moncenis”. Ha tenuto diversi saggi e concerti con il padre alla chitarra.

Franco Cavallone

Nato in Somalia da genitori italiani, ha conseguito il diploma di chitarra al Conservatorio di Cesena, ha seguito diversi corsi di perfezionamento con il M° Alirio Diaz e altri con i Maestri Leo Brouwer ed Angelo Gilardino. Ha studiato privatamente la composizione con il M° Giovanni Guanti e poi nel 2006 ha conseguito il Diploma di Laurea superiore in Composizione presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria. La sua attività concertistica si è concentrata nella musica per tre chitarre ed è dal 1995 che fa parte del Trio Sona, senza disdegnare i concerti solisti e attualmente la musica per violino e chitarra con il duo con il figlio.

Come compositore è stato premiato in vari concorsi internazionali e ha decine di pubblicazioni per varie case editrici. La sua musica è stata incisa da diversi artisti. Ha collaborato dal 1998 fino alla chiusura nel 2020 alla rivista SEICORDE come recensore delle nuove pubblicazioni.

Sala Scicluna, sabato 29 marzo

Il concerto inizia alle 20,45. Contributo all’ingresso: 10 € adulti, 7 € ragazzi dai 12 ai 17 anni e 5 € bambini. Soltanto su prenotazione al numero 347 4002314.