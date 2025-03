Torna “Bike Experience” – Il Festival del cicloturismo in Piemonte

Il mondo della due ruote si dà appuntamento alle porte di Torino. Sabato 12 e domenica 13 aprile sarà il cuore verde di Cascina Le Vallere – Aree Protette Po piemontese, in corso Trieste 98 a Moncalieri, a ospitare la quarta edizione di Bike Experience, Festival di cicloturismo, a ingresso gratuito. È il secondo appuntamento più importante rivolto al cicloturismo, per dimensioni, a livello italiano, il primo nel Nord-Ovest d’Italia.

Creato nel 2022 dall’associazione Torino Bike Experience, nelle prime tre edizioni ha visto la partecipazione di oltre 15mila persone, centinaia di ospiti, espositori e associazioni. «Bike Experience nasce per creare una vetrina delle associazioni, delle attività e dei progetti che si occupano di cicloturismo nel nostro territorio – spiega Alessandro Ippolito, curatore del Festival – Ma l’idea è che questa non sia una fiera campionaria, ma un festival esperienziale: si viene a vedere biciclette e accessori, ma si partecipa altresì ad attività, si ascoltano testimonianze e racconti di cicloturisti, si raccolgono consigli di biomeccanici e nutrizionisti».

Un contenitore, dunque, di proposte con, a corredo, quattro escursioni gratuite. Non mancano, nella due giorni attività outdoor nel parco e per famiglie, dalla caccia al tesoro al giardino del benessere dove ristorarsi, dalla mostra di bici vintage a quella dedicata ai LEGO.

Il Festival di cicloturismo gode del patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Moncalieri, Ente parco del Po piemontese e Uisp Piemonte.

Bike Experience: l’edizione 2025

Questa edizione non sarà solo Festival del cicloturismo, ma soprattutto un festival del cicloturista. L’appuntamento di quest’anno ruota, infatti, attorno ai bisogni di chi sceglie la bicicletta. Focus il cicloturismo come strumento per il benessere personale, della famiglia e dei gruppi che lo praticano.

Ogni persona – dal neofita al professionista, da chi utilizza la bici in città a chi la usa per viaggiare – ha la possibilità di scoprire, ascoltare, condividere esperienze e consigli su tutto ciò che ruota intorno alle due ruote. «Il fulcro delle attività per l’edizione 2025 saranno i workshop – continua Ippolito – I partecipanti potranno approfondire i più svariati argomenti, dalla meccanica delle biciclette all’arte dell’imballo delle bici, dalla cartografia a come fare il tagliando alla propria due ruote e come poter fotografare e raccontare le avventure in bici».

Il Festival del cicloturismo in Piemonte è un progetto di Torino Bike Experience, associazione nata nel 2018 con l’obiettivo di promuovere una cultura a due ruote dove la bici è divertimento, sport, mezzo di trasporto e di trasformazione sociale.

L’associazione, durante l’anno, propone numerose attività alla scoperta delle ricchezze del territorio, promuovendo l’uso della bici per rendere la città sempre più ciclabile, ecologica e a misura di persone. Organizza iniziative come “Langaride”, la Pasquetta in bicicletta tra vigne e degustazioni, il NordOvest Divide, il Monferrato Bike Experience e PedalanPo, proprio in collaborazione con l’Ente parco del Po Piemontese e la prima edizione di Valsangone Bike Adventure, a Giaveno a maggio.

I numeri

Se nella prima edizione di Bike Experience gli espositori erano 20, lo scorso anno 45, quest’anno si è saliti a 50 espositori. I marchi presenti sono 200.

I workshop sono 10, quattro le escursioni (nel 2024 hanno pedalato circa 500 ciclisti). Prevista una pista junior di 1000 metri quadrati che vedrà la presenza dei tecnici nazionali UISP.

Orari di apertura e accesso totalmente gratuito

Il festival si inaugura, alla presenza delle autorità, sabato 12 aprile alle 9,30. Alle 10 l’apertura al pubblico, dalle 11 partono le attività. Sabato il Villaggio Expo chiude alle 18. Dalle 18,30 c’è il “Bike Party” in Cascina.

Domenica 13 aprile apertura al pubblico alle 10, con attività dalle 11. La chiusura alle 18.

Il festival è gratuito, così come tutte le attività proposte.