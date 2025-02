Va in scena sabato 8 febbraio a Sala Scicluna il primo degli appuntamenti dedicati a “Le tre porte” all’interno del progetto “Hell’O Dante”.

Teatro e musica dal vivo con Saulo Lucci, cultore e cantore della Divina Commedia, bravissimo divulgatore che riesce a spiegare a qualsiasi tipo di pubblico lo scritto e anche i pensieri e i retroscena della scrittura del Sommo Poeta, Dante Alighieri.

Nel terzo canto si trova la porta principale, con versi che sono diventati ormai di uso comune: si pensi all’incipit, con la celebre anafora “Per me si va”, o alla chiusura con l’intramontabile “Lasciate ogne speranza”, per non parlare del “Vuolsi così colà” o di “Caron dimonio”.

Nel terzo canto si farà la conoscenza anche di “colui che fece per viltade il gran rifiuto” assumendo (in assenza di assolute certezze) che fosse il povero Pietro da Morrone salito al soglio pontificio col nome di Celestino V.

Ma la tiepidezza di queste anime – stimolate in eterno da fastidiosi insetti perché non trovarono stimoli in vita e condannate a seguire una vaga insegna, loro che in vita non ne seguirono alcuna – costa loro un ulteriore contrappasso, diciamo letterario: con quel “non ragioniamo di lor, ma guarda e passa” Virgilio li condanna all’anonimato eterno.

“Le tre porte”

Appuntamento sabato 8 febbraio ore 20,45 a Sala Scicluna in via Martorelli 78 interno cortile. Occorre prenotare con messaggio tradizionale o whatsapp al numero 347 4002314. Ingresso 10 € adulti, 7 € ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Le prossime date con protagonista Saulo Lucci sono venerdì 14 marzo “La porta di Dite e l’eretico Farinata” e il 5 aprile con “Lucifero ovvero la porta d’uscita”.