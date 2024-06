Aspettando il passaggio del Tour de France a Sestriere

L’ultimo wee kend del mese di giugno sarà all’insegna della “HAT Adventourfest 2024” e della 12° edizione di “In moto oltre le nuvole”, in programma dal 28 al 30, con Sestriere che sarà il campo base di questa tre giorni dedicata al moto turismo. Per l’occasione ai 2035 metri del Colle verrà allestito, nei piazzali Kandahar, l’Hat Village che consentirà a tutti gli amanti del mototurismo-avventura di scoprire le principali novità delle Case motociclistiche ufficiali. Quest’anno saranno ben 15 le Case Motociclistiche presenti al Sestriere, un record, con oltre 150 moto da provare, gratuitamente con iscrizione direttamente in loco. Presenti inoltre importanti aziende di abbigliamento ed accessori moto per vivere in sicurezza la passione per il moto turismo.

Da sabato 29 giugno riapre per l’estate la piscina comunale di Sestriere. La struttura, con acqua riscaldate e due vasche, interna ed esterna collegate fra di loro, sarà operativa tutti i giorni sino al 1° settembre 2024 con orario continuato dalle 11.00 alle 20.00.

Dalle due ruote a motore si passerà, martedì 2 luglio a quelle a pedali con un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della montagna. Infatti il Tour del France propone la prima tappa alpina la Pinerolo-Valloire (139.6 km con dislivello +3600) con il Colle del Sestriere che sarà il primo Gran Premio della Montagna della più importante corsa a tappe a livello mondiale. Gran Premio della Montagna che sarà allestito all’altezza di Casa Olimpia Sestriere mentre, un traguardo volante speciale, sarà dedicato al mito di Fausto Coppi ed a Claudio Chiappucci. Sarà assegnato al primo corridore che transiterà dav anti al monumento che ricorda il Campionissimo ai 2035 metri d’altitudine del Colle.

Per entrambi i traguardi il Comune di Sestriere ha offerto al Tour de France due premi speciali, due trofei scolpiti in legno dal Maestro Carlo Piffer che ritraggono l’aquila e le torri simbolo di Sestriere. I corridori scaleranno il Colle del Sestriere arrivando da Pragelato, Borgata per poi discendere ed entrare in territorio francese attraverso Claviere. Il passaggio al Sestriere coloratissima carovana dei partner del Tour de France, che anticipa la corsa, è fissato per le 12.49 mentre i primi corridori sono attesi in transito al Colle dalle ore 14.34.

Dal momento che il Tour de France attraverserà Sestriere passando per entrambe le direzioni di accesso al Colle, Val Susa e Val Chisone, si raccomanda agli appassionati di raggiungere il Colle nei giorni precedenti all’evento o nelle prime ore della mattinata del 2 luglio attenendosi scrupolosamente alle disposizioni sulla viabilità emesse dalle autorità competenti.

Sempre martedì 2 luglio si terrà la Festa della Visitazione di Maria Vergine alla frazione di Borgata con la celebrazione della Santa Messa posticipata alle ore 18.00 per consentire a tutti di poter raggiungere la frazione di Sestriere dopo il deflusso del traffico legato al Tour de France.

Rinviata al 6 luglio, per consentire il compattamento del fondo dopo le abbondanti piogge, l’apertura pista Sci d’Erba in frazione Borgata.