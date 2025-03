Il commento del Presidente INFN in occasione della visita al CERN del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Il commento del presidente dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Antonio Zoccoli in occasione della visita di oggi, 7 marzo, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al CERN a Ginevra:

È stato un onore e una soddisfazione poter accompagnare, assieme al Direttore Generale Fabiola Gianotti, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita al CERN, il più grande e importante laboratorio di fisica delle particelle del mondo, dove scienza e tecnologia diventano progresso della conoscenza e per la società.

Un laboratorio che rende l’Europa leader mondiale in questo settore di frontiera. Un laboratorio internazionale che è anche un laboratorio italiano, perché il nostro Paese ha segnato il passo di settant’anni di storia e risultati del CERN, a partire da uno dei suoi padri fondatori, Edoardo Amaldi”, ha commentato Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

“Ringraziamo il Presidente del Consiglio per essere venuta in visita al CERN e averci offerto l’opportunità di mostrarle quale straordinario luogo di conoscenza, collaborazione e innovazione sia questo laboratorio, e quanto il nostro Paese vi contribuisca con l’esperienza e la competenza della sua comunità scientifica, coordinata dall’INFN con il fondamentale supporto del Ministero dell’Università e della Ricerca, e in particolare del Ministro Anna Maria Bernini.

Abbiamo anche raccontato il futuro che stiamo progettando per il CERN con il Future Circular Collider, un acceleratore di particelle di prossima generazione, che segnerebbe un cambio di paradigma nella nostra capacità di indagine della materia e che sarebbe in grado di aprire nuove frontiere della conoscenza, e preservare la leadership dell’Europa nella ricerca scientifica in fisica fondamentale”, ha concluso Zoccoli.